توقيف جندي أمريكي لمحاولته تزويد روسيا بمعلومات عسكرية سرية

واشنطن: أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن جنديا شابا أوقف الأربعاء بشبهة محاولة تزويد روسيا معلومات سرية تتعلق بالدبابة الرئيسية في جيش الولايات المتحدة.

ونقل بيان عن رومان روجافسكي، نائب مدير قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آبي”، قوله إن الجندي تايلور آدم لي (22 عاما)، متهم بـ”محاولة نقل معلومات دفاعية مصنّفة سريّة حول نقاط ضعف دبابة أمريكية إلى شخص يُشتبه في أنّه عميل للاستخبارات الروسية، وذلك مقابل حصوله على الجنسية الروسية”.

وأضاف أن “توقيفه اليوم هو رسالة لكلّ من يفكّر في خيانة الولايات المتحدة، ولا سيّما إلى الموظفين الذين أقسموا على حماية وطننا”.

والجندي لي متحدّر من مدينة إل باسو الحدودية مع المكسيك وكان يخدم في قاعدة فورت بليس الواقعة في ولاية تكساس الجنوبية.

والموقوف متّهم بأنّه سعى لنقل خصائص تقنية تتعلّق بدبّابة “إم1 إيه2 أبرامز” إلى وزارة الدفاع الروسية، وفق وزارة العدل.

وبحسب الوزارة فقد سلّم هذا الجندي في تموز/ يوليو إلى شخص ظنّه ممثلا للحكومة الروسية بطاقة ذاكرة مليئة بالوثائق.

ولم تعط الوزارة مزيدا من التفاصيل عن هذه الواقعة.

