توقيف رجلين يشتبه في مشاركتهما في اغتصاب جماعي لسائحة في حديقة باريسية

باريس: أوقفت السلطات الفرنسية رجلين للاشتباه في مشاركتهما في اغتصاب جماعي محتمل لسائحة مكسيكية في ميدان شان دو مارس الواقع أسفل برج إيفل في وسط باريس، على ما أفادت النيابة العامة الجمعة.

وأوقف الرجلان الخميس في إطار تحقيق جار في الاغتصاب المحتمل، وفق النيابة العامة.

وقالت صحيفة “لو باريزيان” التي كانت أول من أفاد بوقوع الحادث، إن المرأة البالغة 27 عاما كانت ضحية اعتداء قام به خمسة رجال، ما يعني أن ثلاثة مشتبه بهم ما زالوا طليقين. لكن النيابة العامة لم تؤكد هذه المعلومات.

وشان دو مارس ميدان شاسع يمتد من برج إيفل وتحظى بشعبية كبيرة بين السياح والسكان المحليين.

وعلى عكس معظم الحدائق الباريسية التي تغلق ليلا، يمكن دخول ميدان شان دو مارس على مدار الساعة.

وأعاد هذا الاغتصاب إحياء الضغوط على رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو لإغلاق شان دو مارس ليلا لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقالت رشيدة داتي رئيسة البلدية اليمينية للدائرة السابعة التي يقع فيها الميدان على منصة “إكس” (تويتر سابقا) “كم عدد الاعتداءات الجنسية وحالات الاغتصاب التي تتوقع آن هيدالغو حدوثها قبل أن توافق على إغلاق شان دو مارس ليلا ليكون الباريسيون والسياح بأمان؟”.

(أ ف ب)