توقيف رجل أعمال ووزير تونسي سابق بتهمة فساد مالي

تونس: أصدر القضاء التونسي مذكرتي توقيف بحق كل من رجل الأعمال مروان المبروك صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي والوزير قبل ثورة 2011 عبد الرحيم الزواري على ذمة التحقيق في قضيتين منفصلتين تتعلقان بفساد مالي، على ما أعلنت وسائل إعلام حكومية الأربعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة تونس الابتدائية محمد زيتونة أنه تم إصدار مذكرة توقيف في حق المبروك لمدة خمسة أيام للتحقيق معه بتهمة “جريمة استيلاء موظف أو مؤتمن على أموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.

وتتعلق القضية بالشركات التي كانت مملوكة لأقارب بن علي وصادرت ملكيتها الدولة التونسية إثر ثورة 2011.

أما وزير النقل السابق الزواري (79 عاما) فتم توقيفه لخمسة أيام “بناء على شكاية” تقدمت بها منظمة غير حكومية “أعلمت بها بوجود شبهة فساد في صفقة عمومية”، وفقا لزيتونة.

وتولى الزواري حقائب وزارية عدة من الخارجية والسياحة والتعليم وصولا إلى الأمانة العامة لحزب “التجمع الدستوري الديمقراطي” الذي كان يحكم البلاد.

وتم توقيفه بعد الثورة وأطلق سراحه لاحقا.

ومروان المبروك (51 عاما) هو الزوج السابق لسيرين بن علي، إحدى بنات بن علي من زواجه الأول. وهو يشارك في إدارة مجموعة المبروك، إحدى الشركات الخاصة العائلية الأساسية في تونس، المسيطرة على أبرز المتاجر الغذائية الكبرى وبنك تونس العربي الدولي.

كما يملك شركة “أورانج تونس” للاتصالات والتي أطلقت قبل عام من ثورة 2011.

وبعد الثورة، نقلت أصول المبروك إلى اعتمادات شركة الكرامة القابضة التي تدير كل الأصول غير المبررة للمحيطين ببن علي.

(أ ف ب)