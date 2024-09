توقيف رجل بالسويد حطم نوافذ السفارة المغربية وعلق علم المثليين- (صورة)

الرباط- “القدس العربي”: أفادت وسائل إعلام سويدية، اليوم الإثنين، بأن شخصا مجهولا اقتحم سفارة المغرب في ستوكهولم، وقام بتحطيم بعض نوافذها، وإلقاء أشياء منها، كما علق علم المثليين على إحدى النوافذ، وأيضا العلم الأمازيغي.

وأضافت أن الشخص المقتحم كان يحمل بيده سلاحا أبيض.

وعلى الفور، سارعت الشرطة إلى اعتقال الرجل الذي لم يكن معروفا لديها، ولا توجد تقارير عن أعمال عنف أو تهديدات.

ويجري التحقيق في الحادث باعتباره اعتداء جسيما وغير قانوني. كما يُشتبه في أن الشخص المعتقل قد تسبب في أضرار جسيمة وتسبب في أذى جسدي لأحد المارة في الشارع بالأسفل، حيث أصيب بشظايا الزجاج، لكنه ليس في حالة خطيرة.

ولم يتم التعرف على مرتكب الجريمة بعد والغرض من الأفعال غير معروف، حسبما ذكرت الصحافة السويدية نقلا عن موقع شرطة ستوكهولم.

Police in Stockholm arrested a man after he vandalized the Moroccan embassy by breaking windows to raise the rainbow LGBTQ+ flag.https://t.co/13J5OS0x2F

