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توقيف رجل في إسبانيا كان يصور النساء سراً للترويج لدورات “تقنيات الإغواء”

منذ ساعة واحدة

أفراد من الشرطة الإسبانية أثناء دورية في شارع للتسوق. 19 مايو 2025. رويترز

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برشلونة: أعلنت الشرطة الإسبانية، الخميس، توقيف رجل لنشره مقاطع فيديو لنساء صوّرهن من دون موافقتهن بعد اقترابه منهن في الشارع للترويج لدوراته في “تقنيات الإغواء”.

واتُّهم الرجل بانتهاك الخصوصية والاعتداء الجنسي، وقد كان يقترب من نساء في شوارع برشلونة ويكسب ثقتهن بالتحدث إليهن من دون علمهن بأنه يُصوّرهن.

وللقيام بذلك، كان يستخدم كاميرا خفية يُرجّح أنها “مثبتة على مستوى العين”، حسبما ذكرت الشرطة الإسبانية في بيان، قائلة إنها رصدت 329 مقطع فيديو على ملفه الشخصي على الإنترنت.

يرتبط جزء كبير من هذه المقاطع المصورة، وعددها 239، بمحادثات في الشارع، استخلص خلالها معلومات حميمة من ضحاياه، ومعظمهن من الأجانب.

واستخدم بعض هذه المقاطع التي “أظهرت بوضوح صورة” النساء اللواتي أُجريت معهن المقابلات، كأدوات ترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي لدوراته في “تقنيات الإغواء للنساء”.

إذا أراد أي شخص مهتم مشاهدة المزيد من الصور، كان يعاد توجيهه إلى موقع إلكتروني يتقاضى 3000 يورو مقابل الوصول الكامل إلى محتواه السمعي والبصري.

بدأ التحقيق في نيسان/أبريل، إثر شكوى من امرأة تحدثت معه. وخلال حديثهما، لمسها المشتبه به و”حاول تقبيلها مرتين”، وفقاً للشرطة.

وأفاد ناطق باسم الشرطة أنه تم إطلاق سراح الرجل بعد القبض عليه خلال الأسبوع الثاني من أيار/مايو في برشلونة، بكفالة في انتظار محاكمته.

(أ ف ب)

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