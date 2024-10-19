توقيف رجل في طوكيو بعد إلقائه زجاجات مولوتوف على مقر الحزب الحاكم

طوكيو: أوقف رجل، السبت، في طوكيو بعد إلقائه ما يُشتبه في أنها زجاجات مولوتوف على مقر الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، قبل ثمانية أيام من الانتخابات التشريعية، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية.

ووفقا للتلفزيون العام “إن إتش كيه”، أصابت خمس أو ست عبوات حارقة سيارة لشرطة مكافحة الشغب، لكن سرعان ما أُخمد الحريق ولم يصب أحد بأذى.

وردا على اتصال وكالة فرانس برس، لم تتمكن الشرطة من تأكيد هذه المعلومات.

كما حاول الرجل، وهو في الأربعينات من العمر على ما يبدو، قيادة سيارته نحو حرم مكاتب رئيس الوزراء، لكنّ أحد الحواجز أعاقه، وفق تلفزيون “إن إتش كيه”.

واستنادا إلى وسائل إعلام يابانية، ألقى الرجل بعد ذلك مقذوفا آخر يُرجح أنها قنبلة دخانية، قبل أن توقفه الشرطة بتهمة الإخلال بالنظام العام.

ونقلت وسائل الإعلام عن الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي هيروشي مورياما قوله إن “دوافع المنفّذ غير معروفة، لكن حرية التعبير لا يمكن إسكاتها بالعنف، وأنا غاضب من هذا العمل مع اقتراب موعد الانتخابات التي هي أساس الديموقراطية”.

وكان شيغيرو إيشيبا، قد دعا بُعيد توليه منصب رئيس الوزراء عقب فوزه في الانتخابات الداخلية للحزب الليبرالي الديمقراطي في سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى إجراء انتخابات مبكرة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقد حصلت هذه الحادثة قُبيل الساعة 06,00 صباحا (21,00 ت غ الجمعة). ووفقا لصحيفة “أساهي شيمبون” ووسائل إعلام أخرى، عُثر على عدد من الزجاجات في سيارة المشتبه فيه.

والجرائم العنيفة نادرة جدا في اليابان. لكنّ اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي عام 2022 الذي قُتل في الشارع خلال تجمع انتخابي على يد شخص مسلح، لا يزال مطبوعا في الأذهان.

(أ ف ب)