سياسة | دولي

توقيف زوجة الفنان المصري هشام عبدالله في تركيا- (فيديوهات)

5 - أبريل - 2024

الفنان المصري هشام عبدالله وزوجته غادة نجيب- الصورة من مواقع التواصل

فايزة هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”: تعيش الأوساط الإعلامية على وقع الجدل والتساؤلات مع توقيف غادة نجيب، زوجة الفنان المصري هشام عبدالله، في تركيا، للمرة الثانية، في ظل غموض يحيط بالأسباب والخلفيات وراء هذا الاعتقال المثير للجدل. حيث أفادت التقارير أن السلطات التركية قامت بالقبض على زوجة الفنان المصري هشام عبدالله، المقيم في  تركيا، فيما يبدو أن هناك اتهامات تتعلق بقضايا سياسية تثير التساؤلات، وتجعل القضية تأخذ أبعادًا أكبر.

وفي فيديو نشرته غادة نجيب على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت أنها فوجئت بمجموعة من رجال الشرطة التركية يطرقون باب منزلها، ويطلبون منها الخروج معهم لاستجوابها، دون ذكر أي تفاصيل حول الأسباب الفعلية لاعتقالها، ما يضع المشهد في إطار من التشويش وعدم الوضوح.

تتجدد الشكوك والتكهنات حول أسباب الاعتقال، حيث أشار بعض المصادر إلى أن زوجة الفنان المصري تواجه اتهامات سابقة تتعلق بقضايا سياسية وصلت إلى مستويات دولية، ويشير بعض التقارير إلى علاقتها بصحافية فرنسية تم اعتقالها في باريس بتهمة نشر معلومات كاذبة عن مصر والسلطات المصرية، ومواصلة التحريض ضد القاهرة والرئيس المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن غادة نجيب أُسقطت عنها الجنسية المصرية لإقامتها خارج البلاد، وتواجه تهمًا من جانب السلطات المصرية بالتورط في قضايا تهم أمن الدولة، وقد صدر قرار بإسقاط الجنسية المصرية عنها في عام 2020.

يأتي هذا التوقيف في سياق توتر العلاقات بين مصر وتركيا، والذي شهد تصاعدًا في الفترة الأخيرة، ما يزيد من تعقيد الأمور، ويضفي بُعدًا سياسيًا على القضية.

ويثير هذا الحدث العديد من التساؤلات حول حقوق الإنسان وحرية التعبير في البلدين، ويعكس التداعيات الدولية للأحداث التي تجري على الساحة السياسية المصرية والتركية.

بالمقابل، تظل الأسئلة المتعلقة بمصير زوجة الفنان المصري هشام عبدالله محل اهتمام وترقب، مع تطورات القضية وتحركات السلطات التركية والمصرية، فيما يترقب الرأي العام مزيدًا من التفاصيل لتسليط الضوء على الجوانب المظلمة لهذه القضية المعقدة.

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