توقيف شاب باكستاني متهم بقتل ناشطة عبر تيك توك لـ “رفضها الارتباط به”

إسلام اباد: أعلنت الشرطة الباكستانية الثلاثاء أنها أوقفت رجلا متهما بقتل الشابة سناء يوسف البالغة 17 عاما والتي يتابع حسابها عبر تيك توك أكثر من 800 ألف شخص، لأنها رفضت الاستجابة لطلباته الكثيرة عبر الإنترنت.

قُتلت المؤثرة الشابة مساء الاثنين داخل منزل عائلتها في إسلام آباد، العاصمة التي سبق أن شهدت جريمة قتل نسائية صادمة في تموز/يوليو 2021 عندما قطع باكستاني أميركي ثري رأس شريكته نور مقدم، لرفضها الزواج منه.

وكانت وسائل إعلام محلية اوردت قبل أسبوعين تأكيد المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحقه. والثلاثاء، عقد قائد شرطة إسلام آباد سيد علي ناصر رضوي مؤتمرا صحافيا ندد فيه بـ”جريمة القتل المروعة والوحشية” التي راحت ضحيتها سناء يوسف على يد رجل شوهد يتجوّل حول منزلها لساعات.

وأكد ناصر رضوي أن الشرطة أوقفت شابا يبلغ 22 عاما من فيصل آباد، شرق البلاد، حيث فرّ بعد مقتل سناء يوسف.

وأضاف “رفضت الارتباط به مرارا. حاول التواصل معها مرارا وتكرارا، لكنها دأبت على رفضه”.

قبل ساعات قليلة من وفاتها، نشرت يوسف مقطع فيديو تظهر فيه وهي تقطع قالب حلوى عيد ميلادها.

وعلّق مستخدمو الإنترنت في بلد تقول فيه 80% من النساء إنهن تعرضن للتحرش في الأماكن العامة، بعبارات منها “ارقدي بسلام” و”العدالة لسناء”.

(أ ف ب)