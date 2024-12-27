سياسة | دولي | أوروبا

توقيف صحافية إيطالية في إيران

27 - ديسمبر - 2024

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روما: أوقفت إيران في 19 كانون الأول/ ديسمبر الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا التي كانت في الجمهورية الإسلامية في إطار عملها، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية في روما الجمعة.

وأوضحت بأن بعثتها الدبلوماسية في طهران تتابع المسألة عن كثب، وبأن السفيرة باولا أميداي زارت سالا في مقر توقيفها للتأكد من ظروف احتجازها.

وبحسب موقع صحيفة “لا ريبوبليكا”، أمضت سالا قرابة عشرة أيام في طهران في مهمة صحافية، وكانت تستعد للعودة الى بلادها حين جرى توقيفها.

ووفق المصدر نفسه، وصلت سالا الى الجمهورية الإسلامية بموجب تأشيرة دخول صحافية ونشرت عددا من التقارير بشأن التغييرات في البلاد عقب سقوط الرئيس السوري بشار الأسد الحليف لطهران.

 (أ ف ب)

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