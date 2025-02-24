توقيف طالب في جامعة لويولا الأمريكية بسبب خطاب تضامني مع فلسطين

نيو أورليانز- “القدس العربي”: أبلغت إدارة جامعة لويولا الطالب القيادي كارسون كروس بأنه تم رفض استئنافه بشأن تعليق عضويته.

وتلقى كارسون تعليقه في البداية في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير من خلال انتقاد شاروندا ويليامز، المستشارة العامة لجامعة لويولا وعضو مجلس ميناء نيو أورليانز، لتورطها في دعم الإبادة الجماعية في غزة ومعاقبة المتظاهرين المناهضين للإبادة الجماعية.

وفي أعقاب هذه الأنباء، استأنف كارسون قرار إيقافه عن الدراسة، وسُمح له بحضور الدروس. ولكن الجامعة أبلغته للتو برفض استئنافه، حيث لن يُسمح له بالتخرج في مايو/ أيار المقبل. وقد أدى هذا إلى تأخير موعد تخرجه لمدة عام. وهذا هجوم غير مسبوق على حرية التعبير في جامعة لويولا وقمع واضح من جانب الجامعة انتقاماً لوجوده في المخيم التضامني مع غزة في حرم الجامعة.

وتشن الجامعة حملة صارمة على النشاط الطلابي وتحاول تخويف الطلاب من الاحتجاج ضدها من خلال الإيقاف والعقوبات وإعادة صياغة مدونة قواعد السلوك الطلابي لتسهيل معاقبة المعارضة السياسية.

وكارسون “طالب رائع ومنظم وعضو محبوب في المجتمع ومدافع قوي عن حقوق الإنسان. وقد فعل الكثير من أجل الجامعة، وهذا الهجوم على نجاحه الأكاديمي هو استعراض مقزز للقوة من قبل الجامعة”، حسبما ذكرت منصة “فايت باك”، التي أكدت أن جامعة لويولا متواطئة وتشارك بنشاط في الإبادة الجماعية وقمع الشعب الفلسطيني من خلال دعمها لإسرائيل.

وقالت إن معاقبة الطلاب الأبرياء وقمع حقهم في حرية التعبير ودعم الإبادة الجماعية يتعارض مع القيم اليسوعية المفترضة للجامعة، ويشكل وصمة عار على وظيفتها لحماية الطلبة.