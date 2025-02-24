توقيف طالب في جامعة لويولا الأمريكية بسبب خطاب تضامني مع فلسطين

نيو أورليانز- “القدس العربي”: أبلغت إدارة جامعة لويولا الطالب القيادي كارسون كروس بأنه تم رفض استئنافه بشأن تعليق عضويته.
وتلقى كارسون تعليقه في البداية في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير من خلال انتقاد شاروندا ويليامز، المستشارة العامة لجامعة لويولا وعضو مجلس ميناء نيو أورليانز، لتورطها في دعم الإبادة الجماعية في غزة ومعاقبة المتظاهرين المناهضين للإبادة الجماعية.
وفي أعقاب هذه الأنباء، استأنف كارسون قرار إيقافه عن الدراسة، وسُمح له بحضور الدروس. ولكن الجامعة أبلغته للتو برفض استئنافه، حيث لن يُسمح له بالتخرج في مايو/ أيار المقبل. وقد أدى هذا إلى تأخير موعد تخرجه لمدة عام. وهذا هجوم غير مسبوق على حرية التعبير في جامعة لويولا وقمع واضح من جانب الجامعة انتقاماً لوجوده في المخيم التضامني مع غزة في حرم الجامعة.
وتشن الجامعة حملة صارمة على النشاط الطلابي وتحاول تخويف الطلاب من الاحتجاج ضدها من خلال الإيقاف والعقوبات وإعادة صياغة مدونة قواعد السلوك الطلابي لتسهيل معاقبة المعارضة السياسية.
وكارسون “طالب رائع ومنظم وعضو محبوب في المجتمع ومدافع قوي عن حقوق الإنسان. وقد فعل الكثير من أجل الجامعة، وهذا الهجوم على نجاحه الأكاديمي هو استعراض مقزز للقوة من قبل الجامعة”، حسبما ذكرت منصة “فايت باك”، التي أكدت أن جامعة لويولا متواطئة وتشارك بنشاط في الإبادة الجماعية وقمع الشعب الفلسطيني من خلال دعمها لإسرائيل.
وقالت إن معاقبة الطلاب الأبرياء وقمع حقهم في حرية التعبير ودعم الإبادة الجماعية يتعارض مع القيم اليسوعية المفترضة للجامعة، ويشكل وصمة عار على وظيفتها لحماية الطلبة.