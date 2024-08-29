توقيف عضو من جماعة “العدل والإحسان” المغربية في مطار إسطنبول

الرباط ـ “القدس العربي”:

أفادت جماعة “العدل والإحسان” المغربية عبر موقعها الإلكتروني، أن الأستاذ الجامعي الدكتور محماد رفيع، عضو الهيئة العلمية لديها، تعرّض أمس الأربعاء في مطار إسطنبول، للتوقيف ثم الاعتقال من طرف السلطات التركية، بعدما كان عائدا رفقة زوجته وأبنائه من رحلة سياحية استغرقت أسبوعا.

وأضاف المصدر نفسه أن السلطات الأمنية تركت أسرة الأستاذ رفيع في المطار، دون تقديم أي توضيحات. ووصفت “الجماعة” عملية الاعتقال بـ”التعسفية”، كما تساءلت عن “خلفيات هذا السلوك الذي استهدف شخصية معروفة على صعيد العالم الإسلامي” باعتباره “عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، معربة عن أسفها “لإجراء كهذا مع رجل مقدر ومحترم وهو مع زوجته وأبنائه”.

واستغرب المصدر “لتكرار مثل هذه التصرفات غير المسؤولة مع عدد من كوادر الجماعة في خرق لكل القوانين والأعراف ومقومات الأخوة الإسلامية”.