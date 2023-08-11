توقيف فلسطيني بحوزته أسلحة عند مدخل مخيم عين الحلوة للاجئين جنوبي لبنان

بيروت: أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، الخميس، شخصاً فلسطينياً عند مدخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوب لبنان، بحوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إن “دورية من مديرية المخابرات في الجيش أوقفت، بتاريخ 10/ 8/ 2023، عند حاجز الحسبة – مدخل مخيم عين الحلوة، الفلسطيني (ص.ع.) وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية”.

وسُلّمت المضبوطات، بحسب البيان، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

يذكر أن مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا جنوب لبنان، شهد، في نهاية تموز/ يوليو الماضي، اشتباكات بين عناصر من “حركة فتح ” وعناصر من “مجموعات إسلامية”، استمرت عدة أيام، وأسفرت عن مقتل 11 شخصاً، وسقوط أكثر من ستين جريحاً، وتسبّبت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم وفي محيطه. وتم تثبيت وقف إطلاق النار في المخيم قبل أسبوع.

(د ب أ)