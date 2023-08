توقيف مراهق بتهمة قتل راقص مثلي في نيويورك- (فيديو)

نيويورك: أوقف شاب من نيويورك يبلغ 17 عاما واتُهم بقتل راقص أسود ومثلي بدافع العنصرية وكراهية المثليين، على ما أعلن السبت رئيس بلدية المدينة والشرطة.

وقُتل أوشي سيبلي (28 عاما) بطعنة واحدة في الصدر في 29 تموز/ يوليو في محطة وقود في بروكلين.

وخلال مؤتمر صحافي في موقع الحادث، أعلن رئيس بلدية نيويورك إريك آدامس والمسؤول في شرطة المدينة جو كيني اتهامات بارتكاب “جريمة كراهية” ضد المراهق الذي قبض عليه مساء الجمعة.

والتقطت كاميرات مراقبة مثبتة في محطة الوقود حيث حصلت الجريمة، معظم الوقائع.

It was clear cut self Defense. They exchanged words and the kid got under his skin. O’shae sibley and his friends went to the kid to provoke him. O’Shea then lunged at the kid and the kid defended himself with a knife and stabbed him. https://t.co/Uwcf15fJdz pic.twitter.com/z1GdJA4Hg4

— Martin Cloutier (@MartinCloutie7) August 5, 2023