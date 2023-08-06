توقيف مراهق بتهمة قتل راقص مثلي في نيويورك- (فيديو)

نيويورك: أوقف شاب من نيويورك يبلغ 17 عاما واتُهم بقتل راقص أسود ومثلي بدافع العنصرية وكراهية المثليين، على ما أعلن السبت رئيس بلدية المدينة والشرطة.

وقُتل أوشي سيبلي (28 عاما) بطعنة واحدة في الصدر في 29 تموز/ يوليو في محطة وقود في بروكلين.

وخلال مؤتمر صحافي في موقع الحادث، أعلن رئيس بلدية نيويورك إريك آدامس والمسؤول في شرطة المدينة جو كيني اتهامات بارتكاب “جريمة كراهية” ضد المراهق الذي قبض عليه مساء الجمعة.

والتقطت كاميرات مراقبة مثبتة في محطة الوقود حيث حصلت الجريمة، معظم الوقائع.

It was clear cut self Defense. They exchanged words and the kid got under his skin. O’shae sibley and his friends went to the kid to provoke him. O’Shea then lunged at the kid and the kid defended himself with a knife and stabbed him. https://t.co/Uwcf15fJdz pic.twitter.com/z1GdJA4Hg4 — Martin Cloutier (@MartinCloutie7) August 5, 2023

والسبت الماضي، توقف أوشي سيبلي ورجال آخرون في سيارة في محطة الوقود هذه الواقعة في بروكلين.

وروى كيني “فيما كانوا ينتظرون الانتهاء من تزويد سيارتهم الوقود، بدأ سيبلي والمجموعة التي كانت برفقته الرقص على وقع موسيقى من راديو سيارتهم”.

وعندها اندلع “شجار عنيف” مع شباب آخرين.

وأضاف “بدأت المجموعة تصرخ في وجه سيبلي وأصدقائه، وتوجّه إليهم شتائم معادية للمثلية”. كما أطلق المهاجمون “تصريحات معادية للسود تطالبهم بالتوقف عن الرقص”.

واستمرت المواجهة أربع دقائق حتى طُعن سيبلي مرة واحدة في الصدر ما تسبب في وفاته بعد ساعة في المستشفى، وفقا لرواية كيني.

(أ ف ب)