توقيف مشتبه به على صلة بهجوم “انتحاري” أسفر عن مقتل ضابط شرطة جنوب إيران

طهران: أوقفت السلطات الإيرانية شخصاً يشتبه في أنه على صلة بهجوم أسفر، السبت، عن مقتل ضابط شرطة في مدينة بندر لنجة الساحلية في محافظة هرمزغان في جنوب البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، الأحد.

وقالت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية (إرنا)، الأحد، إنه “هجوم انتحاري”، وتم اعتقال شخص على صلة بالهجوم.

وقال إحسان قمراني، نائب حاكم المحافظة، للوكالة إن المهاجم “كان ينتمي إلى جماعات تكفيرية”، وهو مصطلح تستخدمه إيران ذات الغالبية الشيعية للإشارة إلى الجماعات الجهادية السنية.

ولم يتم تحديد دور الموقوف في الانفجار.

وتبنت جماعة “أنصار الفرقان” على تلغرام الهجوم، بحسب موقع “سايت”، الذي يرصد وسائل الإعلام الجهادية، ومقرّه الولايات المتحدة.

وحث التنظيم الجهادي المدنيين على “الابتعاد عن المواقع العسكرية”، محذراً من أن “انتحاريين آخرين مستعدون للهجوم”، بحسب المصدر نفسه.

وفي عام 2018، نفذت الجماعة هجوماً انتحارياً أدى إلى مقتل شرطيين اثنين في محافظة سيستان-بلوشستان المجاورة.

في 26 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل عشرة شرطيين في محافظة سيستان بلوشستان، في هجوم تبنّته جماعة “جيش العدل” الجهادية السنية التي تنشط في هذه المنطقة الإيرانية انطلاقاً من قواعد خلفية في باكستان.

(أ ف ب)