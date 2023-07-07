توقيف معارضين في قرغيزستان بتهمة التحضير لانقلاب

بشكيك (قرغيزستان): أعلنت الاستخبارات القيرغيزيّة، الخميس، أنّها اعتقلت أعضاء في حزب المعارضة الرئيسي بتهمة التحضير لانقلاب.

وقالت الاستخبارات في بيان إنّها “أحبطت الأنشطة غير القانونيّة لأعضاء في حزب بوتون قرغيزستان (قرغيزستان الموحدة) كانوا يخطّطون سرا لأعمال شغب واضطرابات واسعة النطاق في البلاد، بغية الدفع إلى انقلاب”.

وذكرت أنّ عمليّات تفتيش جرت في منازل “عشرة من أعضاء الحزب”، مشيرة إلى أنّ اثنين منهم “وُضِعا رهن التوقيف الاحتياطي” فيما “تتواصل إجراءات التحقيق مع الموقوفين الآخرين”.

ويتمثّل “حزب قرغيزستان الموحدة” بستّة أعضاء في البرلمان ويقوده القومي أدخان مادوماروف المرشّح السابق للانتخابات الرئاسيّة عام 2021. وتتّهم الاستخبارات الحزب بأنّه نسّق أنشطة الأشخاص الموقوفين.

ومادومروف مُلاحق على خلفيّة التسبّب بـ”أعمال شغب” و”إساءة استخدام السلطة” في قضيّة يعود تاريخها بحسب وسائل إعلام محلّية إلى العام 2009.

(أ ف ب)