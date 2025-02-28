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توقيف ملكة جمال الجزائر السابقة وحيدة قروج بتهمة اختطاف وتعنيف مدير أعمالها- (فيديوهات)

28 - فبراير - 2025

من حساب وحيدة قروج على إنستغرام

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لندن- “القدس العربي”: أمرت محكمة الشراقة بالعاصمة الجزائرية، أمس الخميس، بإيداع المؤثرة وملكة جمال الجزائر السابقة وحيدة قروج (32 عاماً) الحبس المؤقت بسجن القليعة، بعد توقيفها بتهمة الاعتداء على مدير أعمالها وتصويره.

وكشفت فرقة الدرك الوطني بأولاد فايت، في بيان، أن المشتبه بها قامت باستدراج الضحية وحجزه في منزلها والاعتداء عليه، مع تصويره تحت التهديد ونشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح البيان أن الفيديو الذي نشرته قروج شهد رواجاً كبيراً على مواقع التواصل، قبل أن تنشر فيديو آخر تنفي فيه اختطاف الضحية أو تهديده، لكن التحقيقات أثبتت عكس ذلك.

وتم توقيف المتهمة بعد أن تقدم الضحية بشكوى رسمية لدى فرقة الدرك الوطني، وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم التحقيق معها قبل إحالتها إلى محكمة الشراقة بناءً على إجراء المثول الفوري.

(وكالات)

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  1. يقول سعد المغربي:
    فبراير 28, 2025 الساعة 6:52 ص

    رأيت المشهد في يوتوب و سمعت هذه المرأة تتكلم بشكل فظيع و غير أخلاقي.الجمال جمال الروح و الخلق أولا.

    رد
  2. يقول هشام:
    فبراير 28, 2025 الساعة 8:16 ص

    وفي الأخير يجيك واحد ويقول لك حرية التعبير.
    انظروا أين أوصلتنا دروس جمعيات ما وراء البحار التي تنادي بالحرية و اتهام السلطة بالتضييق كلما حاولت تطبيق القانون

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  3. يقول غزاوي حقيقي:
    مارس 1, 2025 الساعة 11:05 م

    منظر مشمئز يدعو إلى الغثيان!
    انه زمن الانحطاط و نشر الرذيله!
    قمة قلة الأدب التفاهة الكلام البذيء.

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  4. يقول Ali:
    مارس 2, 2025 الساعة 3:53 ص

    امراة و من حقها الدفاع عن زواجها.

    رد

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