توقيف ملكة جمال الجزائر السابقة وحيدة قروج بتهمة اختطاف وتعنيف مدير أعمالها- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”: أمرت محكمة الشراقة بالعاصمة الجزائرية، أمس الخميس، بإيداع المؤثرة وملكة جمال الجزائر السابقة وحيدة قروج (32 عاماً) الحبس المؤقت بسجن القليعة، بعد توقيفها بتهمة الاعتداء على مدير أعمالها وتصويره.

وكشفت فرقة الدرك الوطني بأولاد فايت، في بيان، أن المشتبه بها قامت باستدراج الضحية وحجزه في منزلها والاعتداء عليه، مع تصويره تحت التهديد ونشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

قضية الضرب: المؤثرة وحيدة قروج (34 سنة: موقوفة بأولاد فايت) قامت باستدراج الضحية، حجزه بمنزلها، الإعتداء عليه وتصويره تحت طائلة التهديد مع نشر الفيديو عبر منصات التواصل الإجتماعي (الدرك الوطني) pic.twitter.com/waXFOyU5gD — Billel Aggab بلال عقاب (@billelaggab) February 27, 2025

وأوضح البيان أن الفيديو الذي نشرته قروج شهد رواجاً كبيراً على مواقع التواصل، قبل أن تنشر فيديو آخر تنفي فيه اختطاف الضحية أو تهديده، لكن التحقيقات أثبتت عكس ذلك.

وتم توقيف المتهمة بعد أن تقدم الضحية بشكوى رسمية لدى فرقة الدرك الوطني، وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم التحقيق معها قبل إحالتها إلى محكمة الشراقة بناءً على إجراء المثول الفوري.

وصل العنف و التعدي على الناس و التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي لنقطة خطيرة تتطلب قوانين صارمة لسنوات سجن

وحيدة قروج و أخوها يشهرون بمدير اعمالها بعذ خلاف مالي بينهم اليوم

من ستوريات المؤثرة هذه الليلة #الجزائر pic.twitter.com/lRbncAJhNq — Meriem ~ مريم (@meriem11m11) February 24, 2025

(وكالات)