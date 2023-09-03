توقيف ملياردير أوكراني كان قريبا من زيلينسكي بتهمة الاحتيال

كييف (أوكرانيا): أمرت محكمة في كييف بتوقيف الملياردير الأوكراني إيغور كولومويسكي، المعروف بأنه كان قريبا من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، لشهرين للاشتباه في تورطه في قضايا احتيال وغسل أموال، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية الأحد.

وظهر رجل الأعمال البالغ 60 عاما، وهو أحد الأكثر ثراء في البلاد، مساء السبت مرتديا قميصا صفراء وسترة زرقاء، هما لونا العلم الأوكراني، بحسب مصور وكالة فرانس برس.

وذكرت إذاعة سفوبودا أن المحكمة قررت في نهاية الجلسة سجن كولومويسكي لشهرين “كإجراء احترازي” وحددت كفالته بما يتجاوز 509 ملايين هريفنيا (نحو 12,7 مليون يورو).

يشتبه في أن الملياردير النافذ متورط في قضايا احتيال واستحواذ على ممتلكات بشكل غير قانوني، وفقاً لجهاز الأمن الأوكراني.

رتب كولومويسكي ترشيح فولوديمير زيلينسكي في عام 2019 ويملك القناة التلفزيونية التي حصد فيها الرئيس الأوكراني شهرته كممثل.

وفي الأشهر الأخيرة، تعهد زيلينسكي تعزيز مكافحة الفساد الذي كان مستشرياُ في أوكرانيا قبل الغزو الروسي، استجابة بشكل خاص للشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي لتحافظ كييف على وضعها كمرشحة للعضوية.

وبرزت مؤخرا العديد من فضائح الفساد في البلاد، استهدفت إحداها وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف وتتعلق بعقد للإمدادات العسكرية موقع مع شركة تركية.

كما تم دهم أكثر من 200 مركز تجنيد عسكري في نهاية آب/ أغسطس في أوكرانيا لاجتثاث نظام فساد يسمح للمجندين بالتهرب من الخدمة العسكرية.

(أ ف ب)