توقيف نجل أميرة النرويج بشبهة الاغتصاب

أوسلو ـ أ ف ب: أعلنت الشرطة النرويجية أمس الثلاثاء توقيف نجل ولية العهد الأميرة ميته ماريت للاشتباه في ضلوعه في عملية اغتصاب.

وقد أوقف مساء الاثنين ماريوس بورغ هويبي (27 عاما) المولود من علاقة سبقت زواج والدته عام 2001 من هاكون، وريث العرش النروجي.

وقالت الشرطة في بيان إنها تشتبه في ان هويبي “مارس الجنس مع شخص كان فاقد الوعي أو غير قادر على مقاومة هذا الفعل”.

وأضافت “ما يمكن أن تقوله الشرطة عن هذا الاغتصاب هو أنه كان عملا جنسيا من دون إيلاج. ولم تكن الضحية قادرة على مقاومة هذا الفعل”.

وأشارت إلى أن المحققين فتشوا منزل المشتبه فيه وضبطت مقتنيات في الداخل.

وكان قُبض على بورغ هويبي في الرابع من آب/أغسطس بعد مشاجرة ليلية في شقة امرأة في أوسلو، واتُهم بالتسبب في أذى جسدي لقاطنة الشقة التي كان على علاقة بها.

وذكرت وسائل إعلام نرويجية أن الشرطة عثرت على سكين مزروعة في أحد جدران غرفة نوم المرأة في ذلك الوقت. وأعيد توقيفه مجددا في أيلول/سبتمبر بتهمة انتهاك أمر الحماية.

وتقول الشرطة إنه عند القبض عليه أمس الأول، كان في سيارة مع الضحية المزعومة لحادثة آب/أغسطس.

وأضافت أمس الثلاثاء أيضا إن الشكوك المتعلقة بالحادث الأول باتت تشمل العنف المنزلي. ولم يُتخذ أي قرار بعد في ما يتعلق باحتمال وضعه في الحبس الاحتياطي. نشأ هويبي وأخواه غير الشقيقين- الأميرة إنغريد ألكسندرا البالغة 20 عاما والأمير سفيره ماغنوس البالغ 18 عاما، معا على يد ميته ماريت وهاكون. وخلافاً لهما، ليس لهويبي أي دور رسمي عام.