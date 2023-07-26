توقيف نحو 50 شخصا في المغرب يشتبه بارتباطهم بـ”مشاريع إرهابية”

الرباط: أوقفت الشرطة المغربيّة، الأربعاء، خلال عمليّات متفرّقة في مدن عدّة نحو خمسين شخصا يُشتبه بارتباطهم بـ”مشاريع إرهابيّة”، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلّية عن مصادر أمنيّة.

وذكر الموقع الإخباري التابع للتلفزيون العمومي المغربي أنّ “عمليّات أمنيّة متزامنة قادت إلى توقيف قرابة خمسين شخصا في مدن مغربيّة مختلفة، في إطار العمليّات الاستباقيّة لمحاربة الإرهاب”.

ونقل عن مصادر أمنيّة أنّ “21 شخصا” من هؤلاء الموقوفين وُضعوا “رهن الحراسة النظريّة”.

وأضاف الموقع أنّ المشتبه بهم “لفتوا انتباه الأجهزة الأمنيّة المتخصّصة من خلال أفعال كشفت الولاء لجماعتَي “داعش” والقاعدة المتطرّفتَين”.

وأشار إلى حجز “أسلحة بيضاء” و”كتب ومخطوطات تدعو إلى الجهاد، بالإضافة إلى كتابات تُستخدم في صناعة المتفجّرات”، في بيوت بعض الموقوفين.

وتعلن السلطات الأمنيّة بانتظام تنفيذ عمليّات لمكافحة الإرهاب وإحباط خطط هجمات. وظلّت المملكة عموما في منآى عن الهجمات الإرهابيّة خلال الأعوام الأخيرة.

الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات المغربيّة والاسبانيّة أنّها أوقفت، في عمليّة أمنيّة منسّقة بين البلدين، جهاديا في المغرب وشريكا له في إسبانيا.

(أ ف ب)