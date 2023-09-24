توقيف 28 شخصاً يشتبه في ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية في إيران

طهران: أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية الأحد توقيف 28 شخصاً يشتبه في ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية الجهادي، والتخطيط لهجمات في ذكرى اندلاع الحركة الاحتجاجية التي هزت البلاد العام الماضي.

وخرجت تظاهرات بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني عن 22 عاما في 16 أيلول/سبتمبر 2022، بعد أيام على توقيفها من قبل الشرطة التي اعتبرت أنها انتهكت قواعد اللباس الصارمة في البلاد.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني “في الأيام الأخيرة، خلال سلسلة عمليات متزامنة نُفذت في طهران وفي محافظتي البرز وأذربيجان الغربية، تم استهداف عدة قواعد إرهابية (…)”، مشيرة إلى اعتقال 28 شخصاً.

والموقوفون “ينتمون” إلى تنظيم الدولة الاسلامية وبعضهم “رافق تكفيريين في سوريا، أو كانوا ينشطون في أفغانستان وباكستان وإقليم كردستان العراق”، بحسب المصدر.

واشارت الوزارة إلى إصابة عنصرين من قوات الأمن خلال عمليات التوقيف، ومصادرة قنابل وأسلحة نارية وسترات ناسفة وأجهزة اتصال.

(أ ف ب)