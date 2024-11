توقيف 3 أشخاص إثر قنبلتين ضوئيتين قرب منزل نتنياهو.. وأوامر بحظر النشر عن التحقيق- (فيديو)

القدس: أعلنت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) الإسرائيليان، الأحد، في بيان، توقيف ثلاثة مشتبه بهم، بعد إطلاق قنبلتين ضوئيتين، مساء السبت، قرب منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي لم يكن موجوداً فيه.

وقال البيان: “خلال الليل، أوقف ثلاثة مشتبه بهم لضلوعهم في الحادث”، الذي وقع في قيسارية في وسط البلاد، مشيراً إلى أنهم سيخضعون لتحقيق مشترك من قبل الشرطة والشين بيت.

ولم يتم الكشف عن أيّ معلومات حول هوية المشتبه بهم أو دوافعهم.

وذكر البيان أن المحكمة أمرت بحظر نشر معلومات عن التحقيق أو هوية المشتبه بهم لمدة 30 يوماً.

⚡︎ WATCH FIRE IGNITING IN NETANYAHU’S RESIDENCE

Flame rage as flares are chucked by unknown people at Israeli PM home in Caesarea, landing right in his yard.

Israeli intelligence investigating incident described as serious escalation, Justice Minister Levin claims linked to… pic.twitter.com/ym4XPrGe6o

— Infinitum (@InfinitumZ) November 17, 2024