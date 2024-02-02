سياسة | دولي | تركيا

توقيف 7 أشخاص في تركيا يشتبه ببيعهم معلومات للموساد

منذ 49 دقيقة

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إسطنبول: أوقفت السلطات التركية، الجمعة، 7 أشخاص للاشتباه ببيعهم معلومات لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”.

وأفادت مصادر أمنية أن جهاز الاستخبارات التركي علم بأن الموساد كان يتتبع أهدافه في تركيا من خلال محققين خاصين.

وذكرت المصادر أن التحقيقات رصدت قيام “الموساد” بأنشطة مثل جمع معلومات عن السير الذاتية لأشخاص، والاستطلاع، والتوثيق بالصور والفيديو، والمراقبة، ووضع أجهزة تتبع ضد أهدافه من خلال محققين خاصين مرتبطين به.

وأكدت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول أن 9 أشخاص يشتبه بأنهم باعوا معلومات حصلوا عليها إلى الموساد بواسطة محققين خاصين.

وبناءً على هذه التحقيقات، نفذت عناصر فرعي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول عملية أمنية متزامنة في ولايتي إسطنبول وإزمير، أفضت إلى توقيف 7 من المشتبه بهم، فيما تبين أن الشخصين الآخرين معتقلان سابقًا في إطار التحقيقات ذاتها.

وكان جهاز الاستخبارات التركي نفذ عملية ضد محققين خاصين تابعين للموساد في ديسمبر/ كانون الأول 2022، أسفرت عن توقيف 68 شخصًا.

(الأناضول)

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