توماس- الصفدي- الشيباني… صورة ثلاثية لا تستوجب التصفيق: الأردن وملف السويداء «شراكة أم كمين»؟

عمان- «القدس العربي»: هي بالتأكيد ليست مجرد صورة، لكنها -تقنياً وسياسياً- من الصنف الذي لا يصفق له الشارع الأردني بالتأكيد، حتى وإن كانت تبدو محايدة وفيها قدر من إنعاش عودة الروح لدور أردني ما على المستوى الإقليمي.

تحت العلم الأردني المبعوث الأمريكي المصنف بالخطورة والخبرة مبعوث وصديق الرئيس دونالد ترامب توماس باراك، إلى جانب وزيري الخارجية الأردني أيمن الصفدي والسوري أسعد الشيباني.

الاجتماع الثلاثي قيل إنه «تشاوري».

لكنها صورة لا تستوجب أي تصفيق بالمستوى الشعبي، وإن كانت -سياسياً- تعكس دلالات أبعد وأعمق، وتظهر أن الهامش الذي تستطيع الدبلوماسية الأردنية التحرك في ظله أصبح مقتصراً عملياً على ترتيبات لها علاقة بالداخل السوري بدعم أمن واستقرار تجربة حكم الرئيس أحمد الشرع، ليس أكثر حتى اللحظة.

الجانب الآخر في مثل هذا الاستنتاج أو تلك الخلاصة، أن الأردن -كما قال المحلل السياسي عريب الرنتاوي، سابقاً- ليس له تأثير أو لم يعد له تأثير حقيقي لا في دوائر صناعة القرار الإسرائيلية ولا في دوائر صناعة القرار الأمريكية.

هامش المناورة في الملف الفلسطيني يضيقه الأمريكيون منذ عدة أشهر، لكنهم يوسعونه قبل 3 أيام فيما يتعلق بالسويداء وما يحصل فيها، وهو ما أجبر المراقبين على طرح السؤال: لماذا يا ترى يحصل ذلك؟

ضمناً، ظهور ملامح وإشارات على مظلة أمريكية تقر بوجود دور للأردن على الأقل في تأمين الجنوب السوري حصراً، لا تقابلها أي إشارات موازية في الملف الفلسطيني، حيث تقف الدبلوماسية الأردنية وحيدة في مجال الاشتباك مع الرواية الإسرائيلية، لكن دون «إنتاجية وتغيير حقيقي» بسبب ضعف المؤازرة العربية- كما ألمح في تشخيص سابق رئيس مجلس الأعيان المخضرم فيصل الفايز، على هامش نقاش مع «القدس العربي».

رئيس وزراء الأردن الأسبق علي أبو الراغب، وفي وقت مبكر من العدوان على غزة، اقترح بحضور «القدس العربي» التحول من الأداء «الناعم» إلى «الخشن» في مواجهة حكام تل أبيب الموتورين.

لكن التداعيات أظهرت مستويات متقدمة في البصمة الأردنية على صعيد الموقف الرسمي والإغاثي دون بصمة موازية في تبديد مخاوف الأردنيين أو تغيير وقائع العدوان.

في الملف السوري، وحصراً في ملف السويداء وما حصل وسيحصل فيها، اختلفت المقاربة الأمريكية. وصورة الثلاثي، باراك والصفدي والشيباني، في عمان، توحي بحالة تحريك لـ «بصمة أردنية» لا تزال غير مشروحة في ملف «ساخن».

وما نوقش على هامش الصورة الثلاثية، هو ليس ترتيبات وقف إطلاق النار حصراً في السويداء أو بين إسرائيل، إنما وضع خطة وصفت بأنها عملياتية لتثبيت أركان وقف إطلاق النار.

معنى الكلام هنا أن الأردن في المربع «العملياتي» في أزمة السوداء، وأن دوره المرحلي ولاحقاً المستقبلي «مرحب به أمريكياً» ويحظى بغطاء ما من ترامب وإدارته، دون طبعاً فهم التفاصيل وترسيم الحدود.

على طاولة ملف السويداء ثمة «غموض» وإيحاء بترتيبات ثلاثية، إسرائيل «ليست بعيدة عنها»، مع أن عمان ترتاب في كل ما هو إسرائيلي حالياً، وتندد علناً بما تفعله تل أبيب في باب تدخلات بالوضع القائم في سوريا.

عمان مهتمة بالسهر الحريص طوال الوقت على الحدود السورية رفضاً للتقسيم ولأبعاد الأشباح المحتملة.

لكن السؤال تصدر إيقاع النخب السياسية بعد تلك الصورة الثلاثية وما تبعها من حديث عن «شراكة عملياتية»: هل يقتصر حدود السياق العملياتي للدور الأردني في السويداء ودورها لاحقاً، على التعزيز اللوجستي والأمن الحدودي، أم أن المشروع أبعد من ذلك؟

سؤال مشروع في ظل «السيولة الاستراتيجية» التي تجتاح المنطقة، على حد تعبير المخضرم طاهر المصري. لكن الإصرار على طرحه لا علاقة له بأي دور «ملتبس» لترتيبات الأمريكيين المريبة للجنوب السوري وللرئيس أحمد الشرع، بقدر ما له علاقة بمحاولة فهم ضرورة حرص المؤسسة الأردنية على تجنب أي «مغامرات» فيها «تورط» بالملف السوري وبصيغة محفوفة بالمخاطر.

مفردة الإطار العملياتي التي أضيفت لاجتماع عمان الثلاثي، تحتاج إلى مزيد من التأمل؛ لأنها لا تعني فقط الشراكة التي تحدث عنها توماس باراك، بين بلاده والأردن بقدر ما تعني احتمالات وسيناريوهات غامضة نسبياً الآن، وقد تتضح غداً.

المبعوث الأمريكي وهو «يصفق» للدور الأردني في «تثبيت وقف إطلاق النار عملياتياً في السويداء» لم يتطرق لحجب الشراكة ومضامينها عن مصالح الأردن في القضية الفلسطينية، من القدس والوصاية، مروراً بالاستيطان ومخاطره في الأغوار، حيث لا يجد الأردن شريكاً أمريكياً يتوفر فجأة وبسخاء وسط الكاميرات عندما يتعلق الأمر بالسويداء، ما يشرعن السؤال «لماذا؟».

المفارقة هنا تستوجب الحفر التأملي، فالاجتماع الثلاثي عقد فيما كانت تنشر أخبار تفقد القوات الأردنية وجاهزيتها على المنطقة الشمالية وعقد بعدما طالب «حكمت الهجري» باسم جماعته، برفقة أعضاء كنيست إسرائيليين، بافتتاح «معبر خاص» بين الأردن والسويداء بعيداً عن «دولة التكفيريين في دمشق».

وفي الواقع، لا توجد سردية أردنية تشرح المقصود في الكلام الأمريكي المعسول عن «شراكة» في أعقد الملفات السورية دون أدنى التفاتة لأي حصة شراكة لها علاقة بالعدوان الإسرائيلي، ما يجعل أي محاولة أمريكية لـ «توريط الأردن» في الملف السوري الداخلي خطوة إضافية من «حليف ليس موثوقاً» أو لم يعد موثوقاً، تكون أقرب إلى «كمين أو مغامرة».