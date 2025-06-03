 توم باراك: واشنطن بدأت تقليص وجودها العسكري في سوريا

إسطنبول: قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، إن الولايات المتحدة بدأت تقليص وجودها العسكري في سوريا، وتهدف إلى إغلاق جميع قواعدها في هذا البلد باستثناء واحدة.

وتحتفظ واشنطن بقوات في سوريا، منذ سنوات، كجزء من الجهود الدولية لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”، الذي استولى على مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق المجاور، قبل أكثر من عقد، لكنه مُني بهزائم بعد ذلك في البلدين.

وأوضح المبعوث، في مقابلة مع محطة “إن تي في” التلفزيونية التركية، مساء الإثنين: “هناك تقليص في حضورنا العسكري في عملية العزم الصلب”.

وأضاف: “انتقلنا من ثماني قواعد إلى خمس، فثلاث. وسنبقي على الأرجح على قاعدة واحدة”.

لكنه اعترف بأن سوريا لا تزال تواجه تحديات أمنية كبيرة تحت قيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.

وقد أُطيح بحكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قبل ستة أشهر، ما أنهى الحرب المستمرة منذ 14 عامًا في سوريا. لكن السلطات الجديدة واجهت صعوبة في احتواء أحداث عنف طائفي في الفترة الأخيرة.

وفي نيسان/أبريل، أعلن البنتاغون عزمه خفض عدد الجنود الأمريكيين المنتشرين في سوريا إلى أقل من ألف جندي تقريبًا في الأشهر المقبلة.

(أ ف ب)