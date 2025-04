تونبرغ: ألمانيا تهدد وتسكت النشطاء الذين يعبرون عن موقفهم ضد الإبادة والاحتلال في فلسطين- (فيديو)

برلين: بعد إخلاء مخيم احتجاج مؤيد لفلسطين في مدينة دورتموند الألمانية بسبب زيارة مزمعة ستقوم بها غريتا تونبرغ لهذا الاعتصام، وجهت ناشطة المناخ السويدية اتهامات للسلطات الألمانية.

وفي رسالة فيديو نشرت على منصة “إكس”، قالت تونبرغ إن “ألمانيا تهدد وتسكت النشطاء الذين يعبرون عن موقفهم ضد الإبادة والاحتلال في فلسطين”، وذلك بعد أن قامت الشرطة بفض مخيم احتجاجي تابع لمبادرة طلابية في دورتموند. وذكرت تونبرغ أن الشرطة أبلغت الطلاب بأنها ستعتقل الناشطة السويدية إذا حضرت إلى الموقع.

وطالبت تونبرغ بدعم الحركة الطلابية في دورتموند وفي كل مكان “يواجه فيه الناس القمع”. وقالت: “لن يتم إسكاتنا”.

After almost 4 months of encampment, the student Palestine encampment in Dortmund were forced by German police to take down the camp and leave, and police said they would arrest me if I went there. All this just because the students had invited me to speak at their event and I… pic.twitter.com/TA3KXbcT7F

