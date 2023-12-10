تونسيون يتظاهرون أمام السفارة المصرية للمطالبة بفتح معبر رفح- (تدوينة وفيديو)

تونس- “القدس العربي”:

نظم عدد من التونسيين وقفة احتجاجية بعنوان “فتح الحدود واجب” أمام السفارة المصرية في العاصمة تونس للمطالبة بفتح معبر رفح الحدودي وفك الحصار عن قطاع غزة.

وجاءت الوقفة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق الأحد. كما تزامنت مع تظاهرة لجبهة الخلاص الوطني (أكبر تكتل معارض) للتنديد بتواصل المجازر الإسرائيلية بحقّ المدنيين في قطاع غزة.

وانطلقت المسيرة من ساحة الجمهورية في العاصمة وصولا إلى المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة، حيث رفع المشاركون فيها الأعلام التونسية والفلسطينية.

فيما أعلن المعتقلون في قضية التآمر الدخول في “إضراب رمزي” عن الطعام ليوم واحد، تنديدا بـ”العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالينا في قطاع غزّة والمذابح وجرائم الحرب الّتي ترتكب ضدّ المدنييّن العزّل في ظلّ صمت عربيّ رسميّ مخجل”، وفق بيان نشرته تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين على موقع فيسبوك.