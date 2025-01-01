تونسيون يتظاهرون تضامنا مع أطفال غزة ضد التنكيل الإسرائيلي

تونس: تظاهر عشرات التونسيين في عاصمة بلادهم مساء الثلاثاء، تضامنا مع أطفال غزة “الذين يتعرضون لتنكيل إسرائيلي مستمر” منذ نحو 15 شهرا.

جاء ذلك خلال وقفة أمام المسرح البلدي في العاصمة تونس، نظمتها “الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع” (ائتلاف جمعيات وشخصيات مستقلة)، و”تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين”، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

وهتف المتظاهرون بشعارات منها: “غزة رمز العزة “، و”مقاومة مقاومة، لا صلح لا مساومة”، و” فلسطين حرة حرة”.

وفي كلمة ألقاها خلال الوقفة، قال صلاح الدين المصري عضو “الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع”، إن “هذا التحرك يأتي تضامنا مع أطفال غزة لما يتعرضون له من تنكيل مستمر على يد الجيش الإسرائيلي”.

وأكد المصري أن “المقاومة الفلسطينية رمز لشرف الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم”، مضيفا أن “جميع المؤشرات تدل بوضوح على وجود خطة أمريكية وصهيونية لحصار جميع حركات المقاومة في فلسطين والمنطقتين العربية والإسلامية”.

وبوتيرة مستمرة، تشهد العديد من المدن التونسية بينها العاصمة، وقفات تضامنية مع قطاع غزة، يطالب فيها المشاركون بوقف الإبادة الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ 2006، وإدخال المساعدات إليه.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

(الأناضول)