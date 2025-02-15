تونسيون يتظاهرون رفضا لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة

تونس: تظاهر عشرات التونسيين، مساء السبت، أمام السفارة الأمريكية في تونس، احتجاجا على مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامي إلى تهجير المواطنين من قطاع غزة والاستيلاء عليه.

وجاءت الوقفة بدعوة من “الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع” (مستقلة).

ورفع المحتجون شعارات منددة بالمخطط الأمريكي، مرددين هتافات مثل: “يا غزة لا تهتم.. الأمريكي لازم يُهزم”، و”يا مقاوم سِر سِر.. حتى النصر والتحرير”، و”قدسنا أبدية.. لا تنازل عن القضية”.

كما طالبوا بإغلاق السفارة الأمريكية في تونس، معتبرين أنها “سفارة صهيونية”، بحسب هتافاتهم.

وخلال الوقفة، أقدم عدد من المتظاهرين على إحراق صور ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعبيرا عن رفضهم للسياسات الأمريكية و الإسرائيلية تجاه غزة.

وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، كشف ترامب خلال مؤتمر صحافي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها إلى دول أخرى، ذاكرا منها مصر والأردن.

ولاقى مخطط ترامب لغزة رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا، فيما قوبل بإشادة كبيرة على المستوى السياسي بإسرائيل، بما يشمل مختلف التوجهات.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية، والتفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(وكالات)