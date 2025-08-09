تونسيون يحتجون أمام السفارة اللبنانية ضد نزع سلاح “حزب الله”- (شاهد)

الصورة من حساب تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين على فيسبوك

تونس- “القدس العربي”:

تظاهر عشرات التونسيين أمام السفارة اللبنانية للتعبير عن رفضهم قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح “حزب الله”.

ونظمت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين وقفة احتجاجية أمام السفارة اللبنانية، حمل فيها المحتجون أعلام الحزب وصور أمينه العام السابق حسن نصر الله، كما رددوا شعارات من قبيل “البندقية هي الحل ضد الغازي والمحتل” و”يشتعل يحترق.. الكيان من ورق” و”يا نصر الله يا شهيد.. ع المبادئ لن نحيد”.

ودونت الناشطة سارة البراهمي “السلاح ضرورة وطنية. سلاح حرر الأرض وحقق توازن الردع مع العدو في ظل عجز ما يشبه الدولة في لبنان عن حماية مواطنيها. يفتحون باباً جديداً للعدوان على لبنان ولكن دون تكلفة هذه المرّة. هذا تنظير فارغ في وجه خطر حقيقي”.

وكتب هشام العجبوني القيادي في حزب التيار الديموقراطي “أنا مع نزع سلاح الجيوش العربية وتسليمه إلى المقاومة”.

وأضافت الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة: “السلاح في أيدي الأنظمة العربية زينة واستعراض وتهديد لشعوبها، وفي أيدي المقاومة دفاع عن الأرض والعرض”.

يذكر أن الطبقة السياسية في تونس، نعت نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل في أيلول/ سبتمبر الماضي، كما نددت بـ”الدور الأمريكي” في عملية الاغتيال.