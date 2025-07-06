تونسيون يطالبون بإقالة وزيرة الثقافة بسبب “تمجيد هزيمة حنبعل”

تونس – “القدس العربي”: طالب سياسيون ونشطاء تونسيون بإقالة وزيرة الثقافة أمينة الصرارفي بعد مشاركتها في معرض إيطالي اعتبروا أنه يمجد هزيمة القائد القرطاجي العظيم حنبعل، والذي يحظى بمكانة كبيرة في تونس.

وكانت الصرارفي افتتحت أخيرا، رفقة نظيرها الإيطالي، أليساندرو جولي، معرضا في روما بعنوان “من روما إلى زاما”، يتضمن تماثيل لشخصيات شاركت في معركة زاما التي هزم فيها جيش الرومان بقيادة سكيبيو الإفريقي الجيش القرطاجي بقيادة حنبعل برقة في الحرب البونيقية الثانية عام 202 قبل الميلاد، رغم أن بعض الدراسات في تونس تشكك في حدوث هذه المعركة.

وكتب سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس “بعد فضيحة وزيرة الثقافة، وجب إقالتها”، مضيفا “وزيرة الثقافة التونسية شاركت رسميًا في تمجيد “هزيمة” حنبعل بمعرض “من روما إلى زاما” في إيطاليا، دون أي تحفظ أو دفاع عن روايتنا الوطنية”.

وتابع الناصري “حنبعل رمز سيادة ومقاومة، وليس صفحة طُويت على يد الرومان (…) وزيرة لا تفرّق بين التعاون الثقافي والتطبيع مع روايات المستعمر، لا تستحق موقعها. نطالب بإقالتها فورًا. التاريخ لا يُقصّ بشريط أحمر، بل يُصان بعقول تفهم رمزيته”.

وكتب الناشط عز الدين الباجي “كان حنبعل سيضحك ضحكًا هستيريًّا لو رأى حفيدته الرمزيّة (وزيرة الثقافة) تمسك بذراع وزير الثقافة الإيطالي، لا في قرطاج بل فوق أرض روما. ملامحها تدل على أنها سعيدة إلى الحدّ الذي لا تصدّق فيه أنها في روما، ممسكة بذراع الوزير الإيطالي، وكأنها تعيش مشهدًا سينمائيًّا لا يخصّها ولكنها تقمصته بحماسة البسطاء. تبتسم وكأنها انتصرت، والحال أنها تحضر مراسم تأبين قائد قرطاج العظيم، الذي لم تهزمه روما في الحرب، فهزمته وزيرة الشؤون الثقافية بالصور”.

وأضاف: “حملت روما آثارًا من أرض قرطاج وعرضتها على جمهورها، مع تقديم سرديّة تفيد بالانتصار في زاما على حنّبعل، الذي لم يكن موجودًا في ذلك المكان تاريخيًّا، لكن الوزيرة -وبحضورها – أيدت تلك السرديّة، وقد شبكت يدها في يد وزير روما، في مشهد رمزيّ فاضح: الغالب يكتب التاريخ، والمغلوب يمسك بذراعه”.

وخاطب أحد النشطاء الصرارفي بقوله: “ما القصد من هذه الصورة؟ هل هي انفتاح وشجاعة ثقافية، أم تطبيع ناعم مع إرث استعماري ما زال يلاحق الذاكرة الجماعية؟ هل كنا فعلاً بحاجة إلى ذراع الوزير الإيطالي لندعم تماثيل زاما وتاريخ قرطاج؟ هل نسينا أن التمثال لا يبتسم، لكنه يراقبنا ونحن نبيع ذاكرتنا بالتقسيط؟

وأضاف: “التراث التونسي ليس سلعة للبيع في بازارات روما. من لا يقدر حضارته، لن يستطيع رؤيتها في عيون وزير إيطالي!”.

وكتب الباحث شوقي سنجق، مخاطبا الصرارفي: “هل كنتِ تدركين، سيّدتي، أنّ هذا المعرض يُروّج لهزيمة حنبعل؟ وهل تعلمين أنّ معركة زاما أصلًا موضع شكّ بين المؤرخين، وأن لا أثر يُثبت مكانها”.

وأضاف: “لا أحد يطلب منك أن تكتبي التاريخ. فقط لا توقّعي عليه نيابةً عنّا، حين يكتبه غيرنا ضدّنا. اقترح عليك تقديم استقالتك وترك مكانك لمن هو أجدر منك والاعتراف بكون المنصب أكبر منك ويزيدك قيمة في أعيننا”.