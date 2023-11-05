تونسيون يلقون القبض على اثنين من المتطرفين الفارين من السجن

تونس – “القدس العربي”:

تمكن مواطنون تونسيون من القبض على اثنين من المتطرفين الخمسة الذي فروا من سجن المرناقية قرب العاصمة، والمتهمين بالتورط في عدة عمليات إرهابية في البلاد.

وتداولت صفحات اجتماعية تونسية صورا وفيديوهات لمواطنين يلقون القبض على كل من أحمد المالكي الملقب بـ”الصومالي” وعلاء الدين الغزواني في حيي التضامن والمنيهلة المتاخمين للعاصمة.

وكتب النائب بلال المشري “الصومالي أخطر الإرهابيين في تونس يتم القبض عليه من شبيبة حي التضامن العظيم كما يمسك بجرذ. لو حدث هذا في أي مكان آخر في العالم وتم رصد إرهابي خطير لانتشر الرعب وفر الجميع لينجوا بأنفسهم، ولكن هنا تونس، هنا (أبناء) الاحياء الشعبية، لا يهربون ولا يخافون”.

وأصاف “إلى من يهددنا بالأمن القومي التونسي والإرهاب: نحن في دولة لدينا من القوات المسلحة الامنية والعسكرية ما يقدر على التصدي لإرهابكم وترهيبكم، ولدينا أيضا شعب عظيم لا يخاف ويمسك اعتى الارهابيين كإمساك جرذ صغير”.

وكتب عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد “المواطنون يلقون القبض على الإرهابي أحمد المالكي شُهِر “الصُّومالي” الفار/ المُهرَّب من جناح الأمن المشدَّد بسجن المرناقيَّة، وتسليمه للأمن، بحيِّ التَّضامُن إحدى ضواحي العاصمة، بعد فشل الأجهزة الأمنيَّة في تأمين السِّجن ومنع فرار أخطر خليَّة إرهابيَّة، في أخطر سابقة أمنيَّة في تاريخ البلاد، وفي القبض على أعضائها الفارِّين”.

وأضاف “المواطن من حقِّه وواجبه إيقاف متلبِّس بجريمة وتسليمه حالَّا للأجهزة الأمنيَّة في حال فشل هذه الأخيرة في حماية الحق في الأمن والسَّلامة لمواطني الدَّولة والمُقيمين على أرضها. تحيَّة إجلال للمواطنين وللأجهزة الأمنيَّة الَّتي لا زالت تقوم بوظائفها وتعاونت مع المواطنين في استلام الفارين لتسليمهم للعدالة”.

وكانت السلطات التونسية قررت إقالة عدد من المسؤولين الأمنيين، بينهم مدير سجن المرناقية، عقب فرار خمسة سجناء متهمين باغتيال القياديين السياسيين البارزين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وعدد من رجال شرطة قبل عدة سنوات.

فيما لمّح الرئيس قيس سعيد إلى وجود علاقة بين هروب المتطرفين الخمسة وموقف بلاده من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.