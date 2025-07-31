تونسيون يواصلون اعتصامهم أمام السفارة الأمريكية لليوم الـ6 دعما لغزة

تونس: يواصل ناشطون تونسيون اعتصامهم لليوم السادس أمام السفارة الأمريكية في العاصمة تونس للمطالبة بوقف التجويع والإبادة الإسرائيلية وفتح معابر قطاع غزة.

وانطلق الاعتصام، الذي أطلق عليه “حصار السفارة الأمريكية” السبت الماضي بعد دعوة أطلقتها كل من “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين” و”الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع”(مستقلة).

ورفع المحتجون الذين يواصلون اعتصامهم في الساحة قبالة مقر السفارة، شعارات تندد بالدعم الأمريكي لحرب الإبادة.

وقال المتحدث باسم الاعتصام صلاح الدين المصري، في كلمة ألقاها خلال الاعتصام مساء الخميس، إن “هذا التحرك الاحتجاجي يهدف إلى الضغط على الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل نحو وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية”.

وأكد “المصري”، أنه سيتم تنظيم تحرك باتجاه مدخل السفارة الأمريكية الإثنين المقبل، “حيث سيرفع المحتجون صور الأطفال الفلسطينيين ضحايا العدوان، وسيعملون على تعطيل الدخول والخروج من السفارة”.

وأشار إلى أن وقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين مسؤولية كل إنسان يؤمن بالكرامة وحقوق الإنسان.

وشدد “المصري”، على أن الاعتصام سيتواصل طالما استمر التجويع والإبادة في غزة.

وحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة، الأربعاء، بلغ عدد الوفيات 154 فلسطينيا بينهم 89 طفلا، جراء سياسة التجويع الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)