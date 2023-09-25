تونسي يُخرج أول فيلم من داخل السجن

تونس- “القدس العربي”: خلال السنوات الأخيرة، اعتاد المخرجون التونسيون على عرض أفلامهم في السجون ضمن تظاهرة خاصة على هامش مهرجان قرطاج السينمائي.

إلا أن المخرج الشاب سفيان عمري قرر الخروج عن المألوف عبر تصوير فيلم داخل السجن، خلال فترة سجنه لست سنوات بسبب تعاطيه لمادة مخدرة.

وقال سفيان لقناة بي بي سي عربي “كنت أشعر بالإحباط واليأس، لأني سأمضي ست سنوات مع أشخاص لا أعرفهم، قبل أن يخبرني أحد المسؤولين أن لديهم ناديا للتمثيل في السجن وهكذا بدأت تجربتي الفنية الجديدة”.

وأضاف “عندما دخلت السجن كنت بصدد التحضير لأحد الأفلام، فقلت في نفسي: لماذا لا أعمل فيلما داخل السجن؟ وهكذا كتبت سيناريو حول قصة خيالية وبدأت الرحلة، واستمر التصوير لثمانية أشهر، وأقنعت عددا من السجناء بالتمثيل. وعندما تم عرض الفيلم في صالة عامة خارج السجن، شعرت أني استعدت إنسانيتي التي فقدتها لسنوات عدة”.