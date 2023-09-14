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تونس.. إحباط 23 عملية هجرة غير نظامية وإنقاذ 652 شخصا

منذ 43 دقيقة

تونس.. إحباط عملية هجرة غير نظامية (أرشيف). (الأناضول)

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تونس: أعلنت السلطات التونسية، الخميس، إحباط 23 عملية هجرة غير نظامية وإنقاذ نحو 652 شخصا قبالة سواحل صفاقس جنوبي البلاد في ليلة واحدة.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان نشرته على صفحتها بموقع “فيسبوك”: “أحبطت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس، 23 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة خلال ليلة واحدة”.
وأضافت: “بعد سماع نداءات استغاثة تم نجدة نحو 652 مجتازا، بينهم 242 تونسيا و410 أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء”.
وتعد صفاقس نقطة مهمة أمام المهاجرين غير النظاميين للوصول إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تبعد نحو 130 كيلومترا عن السواحل التونسية.
وأشار “الحرس الوطني”، إلى أن مراكب المهاجرين غير النظاميين “تعرضت للغرق في عرض البحر”، لافتا إلى أن “النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في معدلات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، لا سيما تجاه سواحل إيطاليا، على خلفية الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد، ومختلف دول المنطقة.
وتعلن السلطات التونسية، بوتيرة أسبوعية، عن إحباط محاولات هجرة إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو من دول إفريقية أخرى.

(الأناضول)

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