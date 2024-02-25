تونس: إسرائيل تسعى لتدمير الفلسطينيين كقومية لها الحق في تقرير مصيرها

تونس – «القدس العربي»: اتهمت تونس دولة الاحتلال الإسرائيلي بشن حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بهدف “تدميرهم كقومية لها الحق في تقرير مصيرها”.

وخلال عرض شفوي الجمعة أمام محكمة العدل الدولية، قال ممثل تونس الخبير في القانون الدولي، سليم اللغماني، إن إسرائيل “تعتبر أنه لا يوجد شعب فلسطيني، وأن كامل الأراضي الفلسطينية ملك لها، وهو ما يفسر سياستها الواضحة لتدمير الفلسطينيين كقومية لها الحق في تقرير مصيرها”.

وأكد أن “إسرائيل تنتهك القواعد الآمرة للقانون الدولي بشكل فظيع وممنهج، من خلال احتلالها الأراضي الفلسطينية وضم القدس، وآخرها حربها على قطاع غزة وتعمدها استهداف الأماكن والأفراد المحميين، استناداً إلى الاتفاقيات والصكوك الدولية”.

وأضاف، في كلمة نشرتها وكالة الأنباء التونسية: “إسرائيل ترتكب كل تلك الجرائم تنفيذاً لخطة ترمي إلى تدمير الفلسطينيين كشعب وتحويلهم إلى غبار أفراد”، داعياً الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى “العمل من أجل إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني”.

وأشار اللغماني إلى وجود قرائن تؤكد تعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن “تصريحات المسؤولين الإسرائيليين والممارسات المتبعة من قبل إسرائيل منذ سنة 1967، تبرهن على وجود مخطط إسرائيلي في الغرض، فإسرائيل تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ويجري حالياً القضاء على هذا الشعب في وجوده وذاته”.

وأكد اللغماني أن رأي محكمة العدل الدولية ضروري للغاية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي، وخاصة أن “مسار اعتراف أجهزة الأمم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي أن تكون له دولته المستقلة كان بطيئاً، وهو ما حرم الشعب الفلسطيني قسراً من التمتع بحقوقه”.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قراراً بعنوان “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”، بأغلبية ساحقة، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، وعارضته 4 دول، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين امتنعت 10 دول عن التصويت.

ويعيد هذا القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني، ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.

ويشدد القرار أيضاً على تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق لإيجاد حل دائم للصراع الإسـرائيلي الفلسـطيني على أسـاس حل الدولتين.

وقال عميد المحامين التونسيين، حاتم المزيو، إن الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد في العالم الذي لم يتمكن إلى اليوم من تقرير مصيره وما تزال تمارس عليه جميع أنواع الإبادة والقتل والحصار والتهجير.

وقال خلال ندوة حول الحق الفلسطيني والقانون الدولي نظمتها هيئة المحامين، السبت، بالشراكة مع نقابة المحامين الفلسطينيين “رغم كل هذه المعاناة فإن “المجتمع الدولي لم يتمكن حتى من اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار، والمحامون يؤكدون اليوم من تونس أنهم لن يصمتوا ولن يتوانوا في مواصلة الدفاع عن حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني من شيوخ وآباء وأبناء وأطفال الذي يقتلون ويتعرضون لمحاولات تهجير”.

وأضاف: “الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين -بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب- أودعت شكايتها إلى المحكمة الجنائية الدولية وتواصل التنسيق مع عديد الدول وخاصة جنوب إفريقيا لإعطاء الرأي الاستشاري من أجل الوصول إلى قرارات وإجراءات جديدة تُنصف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.

ولفت المزيو إلى “تهاون المجتمع الدولي في اتخاذ قرار لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإن بوقف إطلاق النار”، مؤكداً أن “العدالة الدولية تسير بسرعتين متناقضتين، فهي سريعة متى تعلق الأمر بشعوب مثل أوكرانيا أو أوروبا وبطيئة متى تعلق الأمر بعدوان صهيوني على الفلسطينيين!”.

وأضاف: “مضت سبعون سنة بعدالة عرجاء، اليوم ننتصر للحق الفلسطيني بمختلف هياكلنا الحقوقية ولن نصمت، والمحاماة التونسية تشارك في الدعوة التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية وتعزز تلك الشكاية بأخرى موثقة مستوفاة الشروط”.

وتابع بالقول: “نحن المحامين موكلون عن متضررين ونتقدم بمؤيدات موثقة ولن نقبل بغير الانتصار للحق وإن ساد منطق القوة بانتصار لوبيات المحتل ومعاضديه من الدول الداعمة له سنواصل بالطعن في قرار محكمة العدل الدولية حتى تبيان الحق الفلسطيني!”.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً مدمراً على قطاع غزة، تسبب باستشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال.