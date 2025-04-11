تونس: الإفراج عن 11 روسيا بعد تبرئتهم من تهمة “الإرهاب”

تونس – “القدس العربي”: قالت مصادر إعلامية وحقوقية تونسية إن القضاء قرر الإفراج عن 11 مواطنا روسيا بعد تبرئتهم من تهمة الإرهاب.

وأكد مصدر قضائي لإذاعة موزاييك أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة تونس قرر “إطلاق سراح مجموعة من الموقوفين من الجنسية الروسية تم ضبطهم في منطقة عسكرية معزولة بجهة حيدرة من ولاية القصرين (غرب) بسبب الاشتباه في انضمامهم إلى تنظيم إرهابي والتجسس لصالح دولة أجنبية”، مشيرا إلى أن الأبحاث أكدت براءتهم من التهم المتعلقة بالإرهاب.

وقال مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان إن “أحد المعتقلين كان قد أعتقل سابقًا في روسيا عام 2018 بتهمة الأنشطة الإرهابية والتطرف، وهو مؤسس حركة “الحقيقة الحزبية للحزبيين” التي وصفتها السلطات الروسية بأنها تنظيم شبه عسكري”.

وتم اعتقال المواطنين الروس، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالقرب من بلدة حيدرة الواقعة بالقرب من الحدود مع الجزائر، حيث أعلنت عائلاتهم انقطاع التواصل معهم، ليتبيّن لاحقا أنه تم اعتقالهم.

وأكدت السفارة الروسية في وقت سابق، نقلا عن السلطات التونسية، أن المعتقلين كانوا يحملون معدات (لم يتم ذكرها) لا تتوافق مع هدف الزيارة المعلن للبلاد وهو “السياحة”.

وأكدت السفارة أنه “حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2025، كان المحقق قد استجوب جميع المعتقلين مرارا وتكرارا، لكن لم يتم توجيه اتهامات محددة لهم بعد”.

وأشارت إلى أن أحد موظفي الدائرة القنصلية “قام بزيارة المواطنين الروس المحتجزين لاستيضاح ظروف الاحتجاز ومدى الالتزام بحقوقهم”.

كما وجه أقارب وأصدقاء المعتقلين نداء إلى الرئيس قيس سعيّد يطلبون فيه الإفراج عن المعتقلين.