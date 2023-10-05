تونس: الاتحاد الأوروبي “خالف الأعراف المعمول بها”- (تدوينة)

تونس: قالت وزارة الخارجية التونسية إن الاتحاد الأوروبي “خالف الأعراف الجاري بها العمل”، إثر نشره وثائق عمل رسمية تونسية تتعلق بصرف مبلغ 60 مليون يورو لفائدة البلاد.

وأفادت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على فيسبوك بأن “مبلغ 60 مليون يورو المذكور يتعلق ببرنامج مساندة جهود الحكومة التونسية للتخفيف من تداعيات كوفيد-19 وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، بعنوان سنة 2021”.

وأضافت: “الجانب الأوروبي أقدم، وفي مخالفة للأعراف الجاري بها العمل، على نشر وثائق عمل رسمية تونسية تتعلق بصرف مبلغ 60 مليون أورو لفائدة تونس”.

وكانت الوزارة نفت الأربعاء في بيان “موافقة السلطات التونسية على صرف هذا المبلغ”، وذلك على إثر ما تم تداوله (في اليوم ذاته) بخصوص صرف الاتحاد الأوروبي المبلغ لدعم الميزانية التونسية”.

وفي وقت سابق الخميس، قال المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، إن تونس تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي في 31 أغسطس/ آب الماضي للحصول على 60 مليون يورو.

وأضاف فارهيلي، عبر منصة “إكس”، “الاتحاد الأوروبي قام بتحويل هذا المبلغ في تاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري”.

وأرفق منشوره بنسخة من مراسلة بتاريخ 31 أغسطس الماضي، بعثها وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، إلى سفير الاتحاد الأوروبي لدى بلاده ماركوس كورنارو، حيث طالب فيها بصرف القسط الثاني من برنامج دعم ميزانية سنة 2021 بقيمة 60 مليون يورو.

وبعد ساعات قالت الخارجية في بيانها، إن الأمر “لا يمت بصلة لمذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقّعة بقرطاج في 16 يوليو/ تموز الماضي”(المتعلقة بالهجرة غير النظامية)، الأمر الذي أكده فارهلي بدوره في منشوره.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن “مختلف المراسلات الرسمية التي تم نشرها في الغرض من قبل المصادر الأوروبية تتسم بعدم الوضوح والتناقض وهو ما أدى إلى مغالطة الرأي العام”.

وأردفت أن تونس “تظل متمسكة بتعهداتها المنبثقة عن شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وبروح الشراكة المثمرة والندية بين الطرفين وذلك في إطار الاحترام المتبادل الذي ميز توقيع مذكرة التفاهم المذكورة”.

وفي 16 يوليو الماضي، أعلنت تونس توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بشأن “الشراكة الاستراتيجية والشاملة” بين الجانبين في عدة مجالات بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية بقيمة 750 مليون يورو (840 مليون دولار).

وأعلنت المفوضية الأوروبية، في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنها ستبدأ صرف الأموال المنصوص عليها بموجب الاتفاق الذي أبرمته مع تونس للحد من تدفق المهاجرين.

وأوضحت المفوضية يومها أنه من بين إجمالي المساعدات البالغة قيمتها 105 ملايين يورو (117 مليون دولار)، المنصوص عليها في اتفاق مكافحة الهجرة غير النظامية، سيتم “صرف نحو 42 مليون يورو (47 مليون دولار)”.

لكن رئيس البلاد قيس سعيد رفض، الإثنين الماضي، العرض المالي المقدم لبلاده من الاتحاد الأوروبي، لدعم الميزانية ومحاربة الهجرة غير النظامية التي تنطلق من شواطئ تونسية نحو دول التكتل.

(الأناضول)