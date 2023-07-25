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تونس.. البرلمان يتحرك ضد “النهضة” أملاً في حلها

منذ 5 دقائق

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تونس- “القدس العربي”: كشفت برلمانية تونسية عن توجه عدد من النواب المؤيدين للرئيس قيس سعيد إلى تقديم لائحة تدعو لتصنيف حركة النهضة كحركة “إرهابية”، كمقدمة لحل هذا الحزب الإسلامي الذي يتزعم المعارضة ضد سعيد.

وكشفت البرلمانية فاطمة المسدي عن “شروع النواب في الإمضاء على لائحة سياسية مضمونها تصنيف حركة النهضة حركة إرهابية”.

وأضافت لإذاعة موزاييك “هذه اللائحة تهدف كذلك إلى المطالبة بحلّ حركة النهضة على خلفية شبهات تمويلات أجنبية وارتباطات خارجية وتورّطها في الاغتيالات السياسية وهي أفعال يجرمها القانون”.

وأكّدت المسدي أنّ “هذه اللائحة ستكون بمثابة هدية للشعب التونسي بمناسبة ذكرى 25 تموز/ يوليو وذكرى مرور 10 سنوات على اغتيال الشهيد محمد البراهمي”.

وكانت حركة النهضة نفت في مناسبات عدة أي علاقة لها بعمليات الاغتيال في تونس، وطالبت كل من لديه ملف أو وثائق تدينها بالتقدم بها للقضاء التونسي، والكف عن كيل الاتهامات المجانية لها عبر وسائل الإعلام.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه السلطات التونسية التضييق على المعارضة، إذ قامت باعتقال عشرات السياسيين البارزين، وعلى رأسهم راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق.

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