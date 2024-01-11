«تونس الرسمية» تقاطع دعوى جنوب افريقيا ضد إسرائيل… والمجتمع المدني يقاضي مسؤولي الاحتلال أمام المحاكم المحلية

تونس-«القدس العربي»: أكدت تونس أنها لن تدعم الشكوى القضائية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على اعتبار أنها تشكل “اعترافاً ضمنياً” بدولة الاحتلال، في وقت عبرت فيه منظمات المجتمع المدني عن مساندتها للدعوى، كما أعلنت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان أنها ستقاضي كبار المسؤولين الإسرائيليين أمام القضاء التونسي.

وكانت محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة)، بدأت الخميس، المداولات في طلب تقدمت به جمهورية جنوب إفريقيا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بتهمة بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعلنت الخارجية التونسية أنها تقدمت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بتوجيه من الرئيس قيس سعيد، بطلب لـ”تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية وذلك في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة واستيطانه وضمه لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكذلك حول تأثير سياسات الكيان الصهيوني وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال”.

وأكدت أنه “سيتولى إعداد هذه المرافعة إحدى الكفاءات الوطنية في القانون الدولي. وستنطلق جلسات سماع المرافعات الشفاهية بمقر محكمة العدل الدولية ابتداء من تاريخ 19 فيفري/ شباط 2024”.

وأشارت إلى أن “هذا الخيار جاء من منطلق إيمان بلادنا برمزية هذا الرأي الذي بادر الجهاز الأممي الأكثر تمثيلية بطلبه من الجهة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة. ثم إنه يتجاوز مسألة تجريم المجازر المرتكبة ضد المدنيين العزل في غزة بقطع النظر عن تكييفها القانوني كإبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ليشمل مسائل جوهرية ووجودية بالنسبة للشعب الفلسطيني تهم حقه في تقرير المصير والوضع القانوني للاحتلال”.

وأكدت الوزارة أن تونس “ستحرص في مرافعتها على كشف حقيقة افتقار كيان الاحتلال إلى الشرعية الدولية وخرقه الجسيم للمواثيق والمبادئ الأساسية في القانون الدولي وتأمل أن يترتب عن إصدار هذا الرأي الاستشاري تعرية الوجه الغاصب والاستعماري للكيان المحتل أمام المجتمع الدولي على غرار ما حصل عند صدور رأي المحكمة حول الجدار الفاصل في جويلية 2004”.

كما أكدت أن تونس “لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الأم ولن تتزحزح عنه قيد أنملة وتبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية ابتداء من السابع من أكتوبر 2023 أو المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاومة”.

لكنها أشارت، في المقابل، إلى أنها “لن تنضم لأي دعوى تقدم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية، لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان”.

فيما جاء الموقف الشعبي مغايراً للموقف الرسمي، حيث نظمت “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين” وقفة تضامنية صباح الأربعاء أمام سفارة جنوب إفريقيا، شارك فيها العشرات من السياسيين والنشطاء وممثلي المجتمع المدني، للتعبير عن دعمهم للدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ورفضهم لـ”الإبادة في حق الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي”، وفق عضو التنسيقية جواهر شنة.

وأضافت لإذاعة موزاييك: “المحتجون يطالبون بوقف إطلاق النار الفوري في غزة وتقديم المساعدات الضرورية للشعب الفلسطيني، تزامناً مع انعقاد الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولي للنظر في الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا لمحاكمة الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية، مع التأكيد على وجود نية لتدمير قطاع غزة وارتكاب الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني”.

وأعلنت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، خلال ندوة صحافية في العاصمة، تقديم شكوى جزائية للنيابة العامة في المحاكم التونسية ضدّ كبار مسؤولي الكيان الصهيوني.

وبيّن رئيس الرابطة بسام الطريفي، أن “هذه الشكوى تتزامن مع نظر محكمة العدل الدولية في شكوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني، وتأتي في إطار المبادرات الشعبية والوطنية والدولية لتثبيت الحق الإنساني والحق الفلسطيني”.

وقال إن الهدف من شكوى المنظمة هو “دفع القضاء التونسي للتعهد بمحاكمة مجرمي الكيان الصهيوني الذين ارتكبوا جرائم في غزة أيام 15 و16 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني من خلال القصف العشوائي وتدمير مستشفى الشفاء وعمليات التهجير في حق الشعب الفلسطيني”.

ودعا الطريفي القضاء التونسي إلى “التعهد بهذه الشكوى وإقرار الاختصاص الكوني الشامل للنظر في الجرائم ضد الإنسانية”، داعياً في الوقت نفسه “كل أحرار العالم إلى تقديم شكايات جزائية في بلدانهم لتتبع مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية”.