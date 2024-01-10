تونس.. السجن 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ بحق صحافي- (تدوينات)

تونس: أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن لمدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ في حق الصحافي التونسي زياد الهاني.

جاء ذلك بحسب تصريحات لمحامي زياد الهاني، العياشي الهمامي لإذاعة “ديوان اف ام” (خاصة) مساء الأربعاء .

وأكد الهمامي أن “المحكمة الابتدائية بتونس قضت الأربعاء بسجن الصحافي زياد الهاني لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ”.

وقال الهمامي إنه “سيتم اطلاق سراح الهاني هذه الليلة بعد 14 يوما في الإيقاف”.

ولم يصدر تعليق رسمي على الفور من السلطات التونسية بشأن تصريحات المحامي.

وفي 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أوقفت السلطات الأمنية التونسية الهاني في مقر سكنه بالعاصمة تونس، وأخضعته للتحقيق، بتهمة “الإساءة إلى وزيرة التجارة كلثوم بن رجب”، وفق ما ذكرته نقابة الصحفيين في بيان لها آنذاك.

وانتقد الهاني في برنامج بإذاعة “آي إف إم” الخاصة، وزيرة التجارة بسبب ” البيرقراطية المعطلة لمشاريع التنمية”، وطالب بتنحيتها من منصبها.

وتظاهر عشرات الصحافيين التونسيين، الأربعاء، أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس، للمطالبة بإطلاق سراح زميلهم زياد الهاني، ووقف “التتبعات القضائية ضد الصحفيين”.

ومطلع يناير/كانون الثاني الجاري، نظمت نقابة الصحافيين التونسيين وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة، طالب فيها المحتجون بإطلاق سراح الهاني، فيما قال محاميه العياشي الهمامي، للأناضول، إن “السلطة ترفض كل من يخالفها الرأي وتضعه في السجن”، وفق قوله.

وفي بيان لها، الثلاثاء، طالبت منظمة “العفو الدولية” بإطلاق سراح الهاني، فيما لم يصدر رد من السلطات، لكن الرئيس التونسي شدّد مرارا على استقلال المنظومة القضائية في بلاده، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021، وأحدثت أزمة سياسية حادة في البلاد.

(الأناضول)