تونس: السجن 8 سنوات للموقوفين في قضية “الغرفة السوداء” بوزارة الداخلية

تونس: أصدرت محكمة تونسية حكماً بسجن ثمانية موقوفين بينهم قيادات أمنية سابقة، لمدة ثماني سنوات في القضية المرتبطة بـ”الغرفة السوداء” بوزارة الداخلية، والتي تطالب هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالكشف الكامل عن محتوياتها من وثائق.

ويواجه المتهمون، ومن بينهم ثلاثة في حالة فرار، “تهمة اختلاس وثائق رسمية وتغيير اثباتات ودفاتر بمستودعات عمومية”، وفق ما نقلت وكالة “تونس أفريقيا للأنباء”، اليوم الجمعة، عن مصدر قضائي.

وتعتقد هيئة الدفاع عن السياسين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا في العام 2013 على أيدي متشددين، أن لتلك الوثائق صلات مباشرة بعمليات الاغتيال.

ووجهت الهيئة اتهامات إلى الائتلاف الحكومي الذي قادته “حركة النهضة الإسلامية” في تلك الفترة، بالتستر على عمليات الاختلاس أو الإتلاف لوثائق مخبأة بأحد المكاتب المغلقة بوزارة الداخلية باستخدام جهاز سري، وهو ما تنفيه الحركة.

وتطالب الهيئة السلطات القضائية التي تحقق في قضية “الغرفة السوداء” منذ عام 2020، بفتحها والكشف عن جميع الوثائق المرتبطة بقضية الاغتيال.

(د ب أ)