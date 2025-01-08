تونس.. القبض على مدانين اثنين بالانتماء إلى “تنظيم إرهابي”

تونس: أعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، القبض على شخصين مطلوبين للعدالة بتهمة “الانتماء إلى تنظيم إرهابي”.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان، إنه “في إطار الجهود للتصدي للعناصر المتطرفة، تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بمحافظة سوسة (شرق) من إلقاء القبض على عنصرين تكفيريين”.

وأوضحت أن الشخصين ملاحقان “بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وصادر بحقهما حكم بالسجن”.

ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية بشأن أسماء الموقوفين، أو تاريخ إلقاء القبض عليهم، أو اسم التنظيم المتهمين بالانتماء إليه.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني (الدرك) في بيانها، المواطنين إلى “التعاون مع الوحدات الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات مشبوهة، لتعزيز الأمن العام”.

(الأناضول)