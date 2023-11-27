تونس.. القبض على 3 أشخاص بتهمة الانتماء إلى “تنظيم إرهابي”- (تدوينة)

تونس: أعلنت السلطات التونسية، الأحد، إلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة الانتماء إلى “تنظيم إرهابي” في ثلاثة مناطق مختلفة بالعاصمة وضواحيها.
جاء ذلك في بيانين منفصلين أصدرتهما، إدارة الحرس الوطني على منصة فيسبوك.
وأكدت إدارة الحرس الوطني أن “وحدات مكافحة من الإرهاب بمدينة المرسى بالضاحية الشمالية للعاصمة، تمكنت من توقيف شخص مفتش عنه (مطلوب) لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة و6 أشهر”.
وأشارت إدارة الحرس الوطني إلى أن “مصالحها (عناصرها) أوقفت شخصا آخر مفتشا عنه من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات بمدينة منوبة غرب العاصمة”.
وأفادت إدارة الحرس الوطني بأنه “تم الاحتفاظ بتكفيري بحي التضامن (أكبر الأحياء الشعبية) ضواحي العاصمة مفتش عنه من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنتين”.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ألقت السلطات التونسية القبض على 12 عنصرا بمحافظة زغوان شمال شرقي البلاد، بتهمة تكوين “خلية إرهابية”.
ومنذ مايو/ أيار 2011، تشهد تونس من حين إلى آخر، أعمالا “إرهابية” تصاعدت وتيرتها بدءا من 2013، راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.
(الأناضول)