تونس.. القبض على 3 أشخاص بتهمة الانتماء إلى “تنظيم إرهابي”- (تدوينة)

عاجل..نتنياهو: “لن تكون هناك حماس.. لن تكون هناك حماسستان.. لن نعود إلى ذلك.. لقد انتهى الأمر”

عاجل..حماس: نسعى إلى “اتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا بشكل عاجل في قطاع غزة”

عاجل..حماس: الحركة تدرس عروض وقف إطلاق نار جديدة تلقتها من الوسطاء

عاجل..مقتل وإصابة عدد من المدنيين بانفجار صهريج وقود في بلدة جبرين بمحافظة حماة بسوريا