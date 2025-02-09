تونس: الوحدة الوطنية تبدأ بالتوقف عن تجريم حرية التعبير

تونس ـ «القدس العربي»: اعتبر سياسيون تونسيون أن السلطات «فشلت» في حل مشاكل التونسيين، معتبرين أن حديث الرئيس قيس سعيد عن «وحدة وطنية صماء» لا يمكن تجسيده على أرض الواقع إلا عبر «التشاركية» والتوقف عن تجريم حرية التعبير وفق المرسوم 54 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي يثير جدلاً واسعاً في البلاد.

وقال الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، إن السلطات «فشلت فشلاً ذريعاً، وحركة الشعب تعارض ما يحدث في البلاد وتحاول تحديد السبل والوسائل والخطط النضالية التي ستتوخاها في المستقبل».

وأضاف لدى افتتاحه، السبت، الندوة السنوية للحركة في مدينة الحمامات قرب العاصمة، أن «تونس تشهد صعوبات كبيرة خلال هذه الفترة، حيث لا يزال الشعب يفتقد للمواد الأساسية وللبناء والتشييد، حيث بلغت المديونية أرقاماً كبيرة».

سياسيون: فشل في حل مشاكل التونسيين

و اعتبر المغزاوي أن حديث الرئيس قيس سعيد عن الوحدة الوطنية الصماء «أمر إيجابي، وذلك إثر التطورات الأخيرة في قطاع غزة وسوريا، ولكن الوحدة الوطنية لها شروطها».

وأوضح بقوله: «شروط الوحدة الوطنية الصماء هي أن تكون تشاركية وعلى قاعدة برنامج وطني واضح وتكريس الحريات عبر إلغاء المرسوم 54 وإيقاف الزج بالصحافيين والمواطنين. كما أنه لا يمكن الحديث عن وحدة وطنية في ظل الصعوبات التي يعيشها التونسيون في حياتهم اليومية وفقدان المواد الأساسية وتواصل أزمات التزود بها».

واعتبر أن تونس «تشهد اليوم صعوبات على جميع المستويات، على غرار المديونية غير المسبوقة رغم المقولات الجوفاء عن التعويل على الذات التي لا تعني شيئًا، باعتبار أن البرلمان صادق على 28 قانونًا متعلقًا بقروض. فاليوم صرنا نقترض بنسبة فائدة أكبر من نسبة الفائدة التي كنا نقترض بها في السابق».وأضاف: «مرت قرابة 4 سنوات على 25 تموز/يوليو 2021، والشعب لا يزال يطالب السلطة بتحقيق الإنجاز والكرامة والشغل وتخفيض الأسعار. لا يمكن أن تتواصل السردية القائمة على إقالة وزير أو تغيير حكومة كلّما فشلت السلطة، كما لا يمكن أن تتواصل سردية لعب رئيس الجمهورية دور المعارضة، ونقول له تحمل مسؤوليتك ما دمت شاركت في الانتخابات وفزت ورفعت شعارات البناء والتشييد».

وقال عبيد البريكي، الأمين العام لحزب حركة تونس إلى الأمام، إن «الوحدة الوطنية ضرورية للتحصين الداخلي للبلاد التي هي في حاجة إلى إعلان مبادئ تجتمع حوله القوى الوطنية وكل التونسيين من أجل درء المخاطر المحدقة بتونس، في ظل الظرف الدولي الراهن والوضع الاقتصادي الصعب».

واعتبر، خلال مؤامر للحركة، أن «الشرط الأساسي لإعلان المبادئ هو أن يجمع التونسيون الذين يوقنون بأن 25 تموز/يوليو هو انطلاقة مسار جديد يجب مواصلة دعمه وإصلاح النقائص التي تشوبه بما فيها على مستوى السلطة التنفيذية».

ودعا إلى «توقيع إعلان مبادئ من قبل كل الأطياف المشاركة وأن يكون الدستور منطلقاً لتجميع هذه الأطياف، حتى يتم التعجيل بالشروع في معالجة النقائص المسجلة، وأن يتضمن إعلان المبادئ محاور سياسية، أبرزها دعم الحريات والديمقراطية، وترسيخ العدالة الاجتماعية، وحل معضلة البطالة، والنهوض بالمؤسسات العمومية، والترفيع في المقدرة الشرائية».

كما خاطب الرافضين لمسار 25 تموز/يوليو بقوله «إن المنجز لا يرتقي الى مستوى الخطاب السياسي، ولا بد من تسريع نسق العمل حتى تتحول الأهداف إلى واقع عملي، لا سيما إزاء التحديات الماثلة وطنياً وإقليمياً ودولياً».

كما شدد على «ضرورة أن تتحرك البلاد سياسياً عبر تفعيل الدبلوماسية الدولية والعلاقات الخارجية لوقف تشويه تتعرض له تونس، والدفاع عن المسار الذي اختارته البلاد».