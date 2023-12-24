تونس.. انطلاق الاقتراع في أول انتخابات للمجالس المحلية

تونس: انطلقت في تونس، صباح الأحد، عملية الاقتراع في أول انتخابات للمجالس المحلية بتاريخ البلاد، وتقاطعها أحزاب من توجهات مختلفة.

الاقتراع بدأ عند الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي (07.00 ت.غ) ويستمر حتى الساعة 18.00 (17.00 ت.غ) .

ويتنافس في الانتخابات 7 آلاف و205 مرشحين من الأحزاب الداعمة للرئيس التونسي قيس سعيد، والمستقلين للفوز بألفين و155 مقعدا من أجل تشكيل 279 مجلسا محليا.

بينما تقاطع الانتخابات أحزاب من توجهات مختلفة، بينها جبهة الخلاص الوطني (ائتلاف من 6 أحزاب أبرزها حركة النهضة يقوده أحمد نجيب الشابي)، وحزب العمال (يسار) وحزب آفاق تونس (ليبرالي) والحزب الجمهوري (وسط يسار).

ويحق لـ9 ملايين و79 ألفا و271 ناخبا داخل تونس الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، التي تمثل آخر استحقاق انتخابي في سلسلة إجراءات استثنائية اتخذها سعيد؛ ما خلق أزمة سياسية حادة.

وهذه أول انتخابات للمجالس البلدية من نوعها في تونس، بحكم أن هيكلية هذه المجالس مستحدثة في دستور 2022.

وللمرة الأولى، ستنشئ الانتخابات مجالس محلية تنتخب فيما بعد “مجالس جهوية” تختار “مجالس أقاليم”، ليتم وفقا لها تكوين “المجلس الأعلى للجهات والأقاليم”، الذي سيكون بمثابة الغرفة الثانية للبرلمان.

(الأناضول)