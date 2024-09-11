تونس: انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية في الخارج… وأحكام بالسجن ضد مرشحين سابقين

تونس ـ «القدس العربي»: تنطلق اليوم الخميس في تونس الحملة الانتخابية الرئاسية في الخارج، لتتواصل إلى غاية يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر القادم، ويُجرى الاقتراع أيّام 4 و5 و6 تشرين الأول 2024، فيما تنطلق الحملة الانتخابية في الداخل 14 الشهر الجاري وتتواصل إلى الرابع من الشهر المقبل، على أن يبدأ التصويت في الداخل في السادس من تشرين الأول المقبل.

وكانت هيئة الانتخابات أعلنت في وقت سابق قبول ملفات ثلاثة مرشحين هم: الرئيس قيس سعيد، إضافة إلى زهير المغزاوي، والعياشي زمال الذي يتم التحقيق معه حالياً حول شبهات “تزوير تزكيات” في عدد من المدن التونسية، فيما رفضت الهيئة قبول القرارات التي أصدرتها المحكمة الإدارية والتي تقضي بإعادة المرشحين عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي.

ودعا رئيس الهيئة فاروق بوعسكر الموظفين المختصين بمراقبة الحملة الانتخابية إلى “الالتزام التام بالواجبات المحمولة عليهم خلال أدائهم لمهامهم”.

وخلال إشرافه، الثلاثاء، على دورة تدريبية للموظفين الذين تم انتدابهم لمراقبة حملة الانتخابات الرئاسية، أكد بوعسكر “ضرورة التحلي بالحياد والاستقلالية وتوخي الدقة والمسؤولية في تحرير المحاضر وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز”.

وشدد على “الأهمية القصوى التي يكتسيها الموعد الانتخابي الرئاسي 2024 والدور المنوط بعهدة أعوان مراقبة الحملة الخاصة بهذه الانتخابات، وحرص مجلس الهيئة على تنظيم حملة انتخابية نظيفة ونزيهة”، وفق بيان الهيئة.

من جانب آخر، قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس باعتماد الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة ثمانية أشهر في حق المرشحين عبد اللطيف المكي ونزار الشعري، و”متهم ثالث محال معهما بحالة سراح مع المنع من الترشح مدى الحياة، وذلك بسبب تهم تتعلق بافتعال التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية”، وفق مصادر قضائية.

وقضت المحكمة بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة ثمانية أشهر مع النفاذ العاجل في حق المرشحين مراد المسعودي وليلى الهمامي، باعتبار أن الحكم الابتدائي الصادر في حقهما كان غيابياً.

ودون الوزير السابق رفيق عبد السلام: “المرشح الرئاسي العياشي زمال مختف من سجن بيلاريجيار(جندوبة)، والقضايا المفتوحة ضده لا يعلمها إلا الله، وقيس سعيد مصر على أن يسرح ويمرح في ضيعة محروس وحده بلا منافس”.

وأضاف: “الخطوة الراهنة هي إخراج الزمال من قائمة المرشحين عبر ممارسة التنكيل السجني والحرب النفسية، والخطوة القادمة خنق الحملة الانتخابية لمن بقي في الساحة (المغزاوي) لأن قيس لن يستطيع منافسة أي مرشح بسلطة الصندوق في انتخابات تتوفر على الحد الأدنى من النزاهة، ثم أخيراً التتويج النهائي: إعلان قيس سعيد رئيساً لخماسية آتية بنسبة تفوق التسعين في المائة على الطريقة العربية المعهودة”.

ودون النائب السابق خالد الكريشي: “حديث لا يهم مرضى الأيديولوجيا، لا خيار لكم، فإما التصويت للمغزاوي رئيساً أو تأبيد الأزمة خمس سنوات أخرى (عبر إعادة انتخاب سعيد). ولكم سديد النظر”.

وأضاف في تدوينة أخرى: “إنها حملة نضالية، مقاومة مدنية سلمية من أجل إنقاذ البلاد والعباد وعدم تأبيد الأزمة خمس سنوات أخرى. الدور الثاني هو الدور الأول”.