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تونس.. انطلاق الدورة 24 لـ”أيام قرطاج” المسرحية بتحية فلسطين- (فيديو)

2 - ديسمبر - 2023

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تونس: انطلقت، مساء السبت، الدورة الرابعة والعشرون لـ”أيام قرطاج” المسرحية، بالمسرح البلدي بالعاصمة تونس بتحية فلسطين، رافعة شعار “بالمسرح نحيا.. بالفن نقاوم”.

وبدأ حفل الافتتاح بقراءات شعرية للشاعر الفلسطيني محمود درويش، بصوت كل من الممثل التونسي رؤوف بن عمر والفنانة المسرحية اللبنانية حنان حاج علي.

وقبل الافتتاح الرسمي، تجملت واجهة المسرح البلدي بعرض إسباني راقص بعنوان “النهاية”.

وعلى هامش حفل الافتتاح، قال الممثل المصري محسن منصور إن مهرجان قرطاج المسرحي الدولي “له ثقل مهم جدا على مستوى الوطن العربي”.

وأضاف: “هذه المرة الأولى التي أشارك فيها في هذه الدورة وأنا سعيد بذلك، الجمهور التونسي ذواق”، مشيرا إلى أن “الأعمال المشاركة في هذه الدورة من المهرجان هي عروض مهمة”.

من جانبه، قال الممثل الكويتي داوود حسين: “أنا أشارك كضيف في المهرجان في بلدي العزيز تونس، وأتمنى التوفيق لكل العروض”.

وأعرب حسين عن أمله “في إيصال صوت الحق الفلسطيني من خلال هذا المهرجان الذي يحمل طابع العالمية”.

وانطلقت أولى عروض أيام قرطاج المسرحية في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة تونس، مع عرض مسرحية “كتاب الأدغال” للمخرج الأمريكي روبرت ويلسون.

ويشارك في الدورة الـ24 من المهرجان، أكثر من 60 عملا من 28 بلدا من مختلف القارات.

وتعد “أيام قرطاج المسرحية” مهرجان دولي للمسرح، انطلق عام 1983.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

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