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تونس.. انطلاق قافلة الصمود المغاربية لكسر الحصار عن غزة- (صور)

منذ 59 دقيقة

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تونس: انطلقت، صباح الاثنين، قافلة الصمود المغاربية من تونس العاصمة متجهة إلى غزة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، وذلك بمشاركة مئات الناشطين.

وبدأ الناشطون التجمع في شارع محمد الخامس بالعاصمة تونس الساعة 04.00 (03.00 ت.غ)، لإتمام اجراءات التسجيل وترتيب المسائل اللوجستية.

وأوضح أن القافلة انطلقت فعليا من الأراضي التونسية عند الساعة 08.30 (07.30 تغ)، حيث كان في توديعها مئات المواطنين الذين رفعوا العلمين الفلسطيني والتونسي.

والسبت، قالت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين بتونس، إن قافلة برية مغاربية تضم آلاف المتطوعين ستنطلق باتجاه قطاع غزة، الاثنين، للمطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية وكسر الحصار وإدخال المساعدات.

وأضافت التنسيقية في بيان، إن “قافلة الصمود المغاربية من أجل كسر الحصار عن غزة تنطلق الاثنين من العاصمة تونس ومدينة سوسة (شرق) وصفاقس وقابس إلى مدينة بن قردان (جنوب) نحو قطاع غزة، مرورا بليبيا ومصر، للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع ونقل مساعدات إنسانية إليه”.

(الأناضول)

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