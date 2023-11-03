تونس.. تأجيل التصويت على مقترح قانون “تجريم التطبيع” مع إسرائيل

تونس: أعلن رئيس البرلمان التونسي ابراهيم بودربالة، الخميس، تأجيل جلسة التصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع إلى يوم الجمعة.

جاء ذلك خلال جلسة مسائية بالبرلمان التونسي مخصصة للتصويت على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.

وقال بودربالة خلال جلسة التصويت بأن “الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أوصاه بأن يبلغ النواب بتأجيل الجلسة نظرا لما يمثّله مقترح القانون من آثار سلبيّة على أمن تونس الخارجي وعلى مصالحها”.

وشدّد بودربالة، ، على أنّ “هذا الموقف (موقف الرئيس) كان بحضور نائبي رئيس المجلس”، مضيفا أنّه اختار “تمرير الموقف للنواب ليفعلوا ما يرونه مناسبا”.

وصباح الخميس، شرع مجلس نواب الشعب في جلسة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع.

وكان البرلمان التونسي أعلن في أغسطس/ آب 2023، بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ”تجريم” التطبيع مع إسرائيل.

(الأناضول)