تونس تؤكد لواشنطن إدانتها لـ«العدوان الهمجي» على غزة … وسياسيون يستنكرون تبرير الإعلام الغربي للمجازر الإسرائيلية

تونس – «القدس العربي»: أكدت تونس لواشنطن إدانتها للعدوان الإسرائيلي «الهمجي» على قطاع غزة، في وقت استنكر فيه سياسيون قيام الإعلام الغربي بتبرير مجازر الاحتلال ضد الفلسطينيين العزّل.

وخلال لقائه بجوشوا هاريس، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، أكد منير بن رجيبة، وزير الدولة لدى وزير الخارجية التونسي «موقف تونس الثابت من العدوان الغاشم لجيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني والذي أفضى إلى أوضاع إنسانية كارثية لم يسبق لها مثيل في التاريخ المعاصر».

كما شدد على «حرص تونس – وخاصة الرئيس قيس سعيد- على ضرورة أن تتحرك الضمائر الحية والمجتمع الدولي من أجل وقف هذا العدوان الهمجي والعمل على تحقيق سلام دائم في المنطقة يرتكز على حق الشعب الفلسطيني في استرداد أرضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف».

كما مثل اللقاء «فرصة للتطرق إلى العلاقات بين البلدين وإلى السبل الكفيلة بدفع التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تباحث المسؤولان حول أهم القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية»، وفق بيان الخارجية التونسية.

فيما أكدت السفارة الأمريكية أن اللقاء -الذي حضره أيضاً السفير جوي هود- شكل فرصة لـ»تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، والتطرق إلى التعاون الأمريكي التونسي في عدة مجالات وبحث الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتونس».

واستنكر سياسيون تونسيون قيام الإعلام الغربي بتبرير جرائم إسرائيل في غزة، حيث انتقد بعد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد، «انحياز الإعلام الغربي للاحتلال ولسَرديَّة الاحتلال وتقديمه في موقع الضَّحيَّة».

وأضاف، في تدوينة على موقع فيسبوك: «اليوم تمَّ تقديم خبر مقتل 24 ضابطاً وجنديّاً من جيش الاحتلال عند محاولتهم تفخيخ منازل في «خان يونس» بغزَّة الصَّامدة في الإعلام الغربي بأنَّه بسبب «هجوم» من حركة المقاومة الإسلاميَّة الفلسطينيَّة، الَّتي يسمِّيها الاحتلال الغاشم «حماس»، في حين أنَّها وبكل المقاييس «دفاع»، بل و»دفاع شرعي عن النَّفس» من طرف أهل الأرض ضدَّ الغُزاة المعتدين».

وكتب المحامي والناشط السياسي أنور القوصري: «انعدام القيم والأخلاق لدى الصهاينة لا مثيل له».

وأضاف: «ثمن الحرب كبير ومؤلم. هذا ما قاله المجرم المتحدث باسم جيش الاحتلال حول موت 24 من مجرمي الحرب الصهاينة كانوا بصدد تفجير مساكن عائلات فلسطينية في بلدهم المحتل لجبرهم على الهجرة القسرية».

وتابع: «هذا المجرم في ندوات صحافية أخرى كان يقول بكل وقاحة إن حق الدفاع عنده يشرع قتل وجرح وقبر المدنيين وجيشه سيواصل في ذلك. ولم يقدم حتى اعتذاراً كاذباً عن قتل الأبرياء، وهم الآن ما يناهز 100 ألف فلسطيني، ثلثاهم أطفال ونساء. كلما شاهدته في ندواته أقول بيني وببن نفسي: مستوى هذه الدناءة مستحيل أن تجده في أماكن أخرى!».

وكتب القوصري في تدوينة أخرى: «حاكم مصر لا يزال مصرّاً على حراسة المعبر والمشاركة في الحصار، في حين أن الاحتلال يواصل اقتراف جريمة الإبادة الجماعية».

وأضاف: «هناك جريمة إبادة جماعية تحصل الآن وذلك الحاكم لا يزال يتفرج عليها، بل فهو لا يزال يحرس المعبر طبق مشيئة الاحتلال المجرم الذي يقترفها!».

وتساءل بقوله: «لماذا لا يفتح المعبر رغم أنف الكيان؟ أم إن اتفاقياته الحدودية مع الاحتلال الصهيوني تسمو أمام إبادة جماعية لشعب محاصر تحصل أمام عينيه؟ ألا يعلم أنه أمام الإبادة الجماعية لا تُعتمد الاتفاقيات الثنائية بين الدول، بل إن التمسك بها كذريعة لا يسقط تهمة المشاركة في الجريمة؟ أم إنه خائف من جيش احتلال لقنته المقاومة درساً لن ينساه؟».

وكتب الصادق الصغيري القيادي في حركة النهضة: «أغلب حروب العرب مع الكيان الغاصب لم تتجاوز بضعة أيام، يرفع بعدها العرب العلم الأبيض علامة الهزيمة والاستسلام للإرادة الصهيونية، ويحدث ذلك رغم العتاد المكدس منذ سنوات والذي يستهلك مقدرات البلاد، ويحدث ذلك رغم دورات الدراسة والتدريب لآلاف الكوادر بالخارج بالعملة الصعبة الشحيحة، ورغم الاتفاقيات العسكرية والمناورات المشتركة لرفع درجة الجاهزية والاستعداد لليوم الموعود، ورغم استحضار الخبراء الرّوس واليوغسلاف والبلغار».

وأضاف: «المقاومة على نقيض كل ذلك، فلا عتاد مكدساً، ولا معسكرات بالخارج، ولا خبراء روسيين ولا غيرهم. ورغم ذلك فهي تحقق صموداً منقطع النظير، وتحقق ما لم يحققه أي جيش عربي في إطالة أمد الحرب». وتساءل بقوله: «ما الذي حضر وكان غائباً؟». قبل أن يجيب: «حضرت الإرادة الحرّة، وحضر العزم الذي لا ينكسر، وحضر التعويل على النفس في كل شيء، وحضرت الثقة بالله واليأس من الأصدقاء والأشقاء والأدعياء».

وتابع بالقول: «يوم قرر السادات في يوليو/ تموز 1972 طرد 20 ألف خبير سوفييتي من مرافقي الجيش المصري، استعاد الجيش المصري زمام أموره فكان اختراق أكتوبر/ تشرين الأول 1973. ولكن تمت الإطاحة بهذا الخيار لصالح كامب دافيد».